Пропавшего в Приморье мальчика нашли мертвым

В Приморье нашли тело семилетнего мальчика, пропавшего на пляже 26 июля

Фото: РИА «Новости»

Тело семилетнего мальчика, пропавшего без вести 26 июля во время отдыха с семьей в Приморском крае, нашли у берега в соседнем районе. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель региональной прокуратуры.

«Тело ребенка обнаружено, поисковые работы завершены», — сказал он.

Мальчик отдыхал с семьей в поселке Дунай на пляже бухты Безымянная. Его отец и другие взрослые следили за ребенком, но в какой-то момент он ненадолго отвлекся и потерял сына из виду. Одна из свидетельниц сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море.

Недавно Главное управление МЧС по Амурской области после пропажи семьи на реке Зее опубликовало инструкции, как вести себя на водоемах и что делать, если на ваших глазах тонет человек.

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