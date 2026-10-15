Сбившего пиар-директора журнала «Москвичка» приговорили к трем годам колонии

Водитель, сбивший PR-директора журнала «Москвичка», получил три года колонии

Водителя КамАЗа, сбившего PR-директора журнала «Москвичка» Катю Чаковскую, приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Виновника ДТП, 39-летнего жителя Подмосковья Арама Никогосяна, взяли под стражу в зале суда. Его также лишили на 2,5 года права управления транспортным средством.

При вынесении приговора учли позицию государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры. Подсудимого признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и в оставлении места ДТП.

В августе мужчина сбил на Ходынской улице женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого виновник скрылся с места происшествия.

Чаковская попала в реанимацию с множественными переломами. Водителя быстро нашли и поместили под домашний арест.