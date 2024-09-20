Обыски начались в доме Бакальчука

В доме предпринимателя Владислава Бакальчука проходят обыски. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Проводятся обыски по месту проживания задержанного», — сказал собеседник агентства.

До этого следователь направил в суд ходатайство о безотлагательном обыске у Бакальчука.

Бизнесмен вместе с охраной пытался незаконно попасть в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор». На месте началась перестрелка, в результате которой погибли два человека.

Ранее в Москве предъявили обвинения 33 задержанным по делу о стрельбе. Видео из зала суда показал 360.ru. Самого Бакальчука обвиняют в убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

Татьяна Бакальчук в слезах упрекнула мужа в стрельбе у офиса маркетплейса. Она заявила, что он довел ситуацию до абсурда.