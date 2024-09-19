Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве

Shot: Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям, в то числе за убийство

Предпринимателю Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по уголовному делу о стрельбе в офисе маркетплейса Wildberries. Как сообщил Telegram-канал Shot , речь идет о статьях УК «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство».

«Он задержан на 48 часов», — написали авторы публикации.

Источник «Известий» уточнил, что помимо Бакальчука обвинения предъявили еще шести фигурантам дела.

Бакальчук вместе с охраной пытался незаконно попасть в офис компании, который находится в бизнес-центре «Романов Двор». На месте началась перестрелка, в результате которой погибли два человека. Татьяна Бакальчук объявила день траура в Wildberries.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с задержанием одного из стрелявших около офиса Wildberries.

В августе маркетплейс объединился с Russ. Владислав Бакальчук жаловался, что его отстранили от управления компанией. Он явился к главе Чечни Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате Wildberries.