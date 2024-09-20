Суд рассмотрит ходатайство об обыске в доме Бакальчука

Суд в Москве рассмотрит ходатайство о безотлагательном обыске у Бакальчука

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о проведении обыска, не терпящего отлагательств, в доме Владислава Бакальчука. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Материал по ходатайству следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств, в жилище Владислава Бакальчука зарегистрирован в суде», — сказал собеседник агентства.

Спустя несколько часов в доме Бакальчука начались обыски, рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Бакальчук вместе с охраной пытался незаконно попасть в офис компании, который находится в бизнес-центре «Романов Двор». На месте началась перестрелка, в результате которой погибли два человека. Татьяна Бакальчук объявила день траура в Wildberries.

Суд продолжает рассматривать материалы об избрании меры пресечения фигурантам по делу о нападении на офис Wildberris в центре Москвы, нескольких человек уже арестовали нескольких человек до 18 ноября. Меру пресечения Бакальчуку изберут 20 сентября.