В Москве предъявили обвинения 33 задержанным по делу о стрельбе у Wildberries

По делу о стрельбе у головного офиса Wildberries в Москве предъявили обвинения 33 задержанным, в том числе предпринимателю Владиславу Бакальчуку. Об этом сообщил ТАСС .

До этого появилась информация, что Басманный суд изберет меру пресечения Бакальчуку 20 сентября. Против предпринимателя возбудили дело по ряду статей, в том числе «Убийство», бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

Также суд арестовал на один месяц и 30 суток шестерых фигурантов по делу о нападении на офис компании.

Перестрелка у Wildberries случилась 18 сентября. Бакальчук вместе с соучастниками пытался незаконно пройти в офис компании, расположенный в бизнес-центре «Романов Двор». В результате ЧП погибли два человека.