Появилось видео из зала суда по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Видео 360.ru: началось заседание по делу о нападении на офис Wildberries

Суд в Москве начал заседание по делу о стрельбе у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор». Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Басманный суд изучит ходатайство органов предварительного расследования об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне 33 задержанным по делу о нападении на офис Wildberries предъявили обвинения. В числе фигурантов — предприниматель, муж основательницы компании Владислав Бакальчук. Суд уже арестовал шестерых подозреваемых на один месяц и 30 суток.

Перестрелка у Wildberries произошла 18 сентября. Бакальчук и другие соучастники попытались незаконно проникнуть в офис, в результате погибли два человека. Основательница компании Татьяна Бакальчук объявила 19 сентября днем траура.