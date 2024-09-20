Появилось видео из зала суда по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Суд в Москве начал заседание по делу о стрельбе у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор». Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
Басманный суд изучит ходатайство органов предварительного расследования об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне 33 задержанным по делу о нападении на офис Wildberries предъявили обвинения. В числе фигурантов — предприниматель, муж основательницы компании Владислав Бакальчук. Суд уже арестовал шестерых подозреваемых на один месяц и 30 суток.
Перестрелка у Wildberries произошла 18 сентября. Бакальчук и другие соучастники попытались незаконно проникнуть в офис, в результате погибли два человека. Основательница компании Татьяна Бакальчук объявила 19 сентября днем траура.
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