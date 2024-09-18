Стали известны личности погибших при стрельбе у офиса Wildberries в Москве

«Известия»: сотрудник полиции Адам А. погиб при стрельбе у Wildberries в Москве

В перестрелке около головного офиса Wildberries в центре Москвы погибли действующий сотрудник полиции, заместитель командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адам А. и мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Э. Об этом сообщила газета «Известия» .

По данным адвоката Анаса Эльмурзаева, правоохранители сейчас допрашивают Владислава Бакальчука.

До этого его жена, основательница Wildberries Татьяна, записала эмоциональное видео супругу. Она заявила, что вооруженные люди зашли в офис, устроили стрельбу, из-за которой погибли «молодые ребята». Предпринимательница назвала ситуацию абсурдной и спросила у мужа, как он будет смотреть в глаза своим детям и родителям.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с задержанием одного из стрелявших около офиса Wildberries. На кадрах видно, что к зданию подъехали автозаки, территорию оцепили полицейские.

Всего силовики задержали 10 человек. Как заявили в пресс-службе компании, Владислав Бакальчук вместе с сопровождающими его людьми хотел незаконно попасть в офис Wildberries.