Стали известны личности погибших при стрельбе у офиса Wildberries в Москве
«Известия»: сотрудник полиции Адам А. погиб при стрельбе у Wildberries в Москве
В перестрелке около головного офиса Wildberries в центре Москвы погибли действующий сотрудник полиции, заместитель командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адам А. и мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Э. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным адвоката Анаса Эльмурзаева, правоохранители сейчас допрашивают Владислава Бакальчука.
До этого его жена, основательница Wildberries Татьяна, записала эмоциональное видео супругу. Она заявила, что вооруженные люди зашли в офис, устроили стрельбу, из-за которой погибли «молодые ребята». Предпринимательница назвала ситуацию абсурдной и спросила у мужа, как он будет смотреть в глаза своим детям и родителям.
Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с задержанием одного из стрелявших около офиса Wildberries. На кадрах видно, что к зданию подъехали автозаки, территорию оцепили полицейские.
Всего силовики задержали 10 человек. Как заявили в пресс-службе компании, Владислав Бакальчук вместе с сопровождающими его людьми хотел незаконно попасть в офис Wildberries.