«Владислав, что ты творишь?» Бакальчук в слезах упрекнула мужа в стрельбе у офиса WB

Глава WB Бакальчук записала обращение к мужу и отчитала его за стрельбу в Москве

Владислав Бакальчук довел ситуацию до абсурда, когда в офис Wildberries в Москве ворвались вооруженные люди, заявила основательница компании Татьяна Бакальчук. В своем Telegram-канале она опубликовала эмоциональное видео.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — обратилась Татьяна Бакальчук к супругу.

Днем 18 сентября у офисе Wildberries в Москве раздались звуки выстрелов. Представители маркетплейса заявили, что Владислав Бакальчук с вооруженными людьми осуществил попытку рейдерского захвата. В результате ЧП погибли два охранника компании, еще несколько человек пострадали. На место происшествия прибыли правоохранители, они оцепили территорию. Силовики задержали как минимум 10 человек, среди нападавших на офис компании оказались известные спортсмены.