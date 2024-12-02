Москвичка забила мужа ножом в квартире на Рублевском шоссе

СК: зарезанного москвича нашли в доме на Рублевском шоссе, его жена задержана

Жительница Москвы зарезала своего мужа, против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Следователи выяснили, что происшествие случилось 1 декабря. Пара находилась в квартире дома на Рублевском шоссе.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее одного удара ножом в грудь своему мужу», — заявили в СК.

В результате мужчина умер на месте преступления. Его жену задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Еще одна жуткая история произошла в сентябре в Тюменской области. Женщина напала с ножом на бывшего мужа. Они вместе распивали спиртные напитки, а потом поссорились. От ударов мужчина скончался.