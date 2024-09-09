Жительница Тюменской области зарезала бывшего супруга

Жительница Тобольского района Тюменской области напала с ножом на бывшего мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, после развода пара проживала вместе в доме в деревне Ворогушино. Во время распития алкоголя 4 сентября между бывшими супругами произошел конфликт. В ходе ссоры женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужчину.
Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался.
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