Жительница Тюменской области зарезала бывшего супруга

Жительница Тобольского района Тюменской области напала с ножом на бывшего мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, после развода пара проживала вместе в доме в деревне Ворогушино. Во время распития алкоголя 4 сентября между бывшими супругами произошел конфликт. В ходе ссоры женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужчину.

Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался.