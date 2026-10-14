Киберэксперт Силаев предупредил об использовании аккаунтов умерших мошенниками

Активные страницы умерших людей могут стать инструментом мошенников. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, сообщает RT .

Силаев пояснил, что злоумышленники, получившие доступ к аккаунту, могут рассылать от имени его владельца ссылки и сообщения. Профиль уже содержит фотографии, историю публикаций, контакты и другие личные сведения.

По словам специалиста, открытые данные о человеке, его родственниках, друзьях и привычках помогают точнее подбирать содержание мошеннических сообщений и применять методы социальной инженерии.

Генеративный искусственный интеллект расширяет возможности обмана. Силаев отметил, что фотографии, видео и записи голоса из соцсетей технически можно использовать для создания поддельных изображений, аудио и видеоматериалов.

Эксперт посоветовал близким воспользоваться возможностями конкретного сервиса: удалить аккаунт, перевести его в памятный статус или ограничить доступ. Это снижает риск использования оставшегося без контроля профиля и его данных злоумышленниками.