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    Киберэксперт Силаев предупредил об использовании аккаунтов умерших мошенниками

    Активные страницы умерших людей могут стать инструментом мошенников. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, сообщает RT.

    Силаев пояснил, что злоумышленники, получившие доступ к аккаунту, могут рассылать от имени его владельца ссылки и сообщения. Профиль уже содержит фотографии, историю публикаций, контакты и другие личные сведения.

    По словам специалиста, открытые данные о человеке, его родственниках, друзьях и привычках помогают точнее подбирать содержание мошеннических сообщений и применять методы социальной инженерии.

    Генеративный искусственный интеллект расширяет возможности обмана. Силаев отметил, что фотографии, видео и записи голоса из соцсетей технически можно использовать для создания поддельных изображений, аудио и видеоматериалов.

    Эксперт посоветовал близким воспользоваться возможностями конкретного сервиса: удалить аккаунт, перевести его в памятный статус или ограничить доступ. Это снижает риск использования оставшегося без контроля профиля и его данных злоумышленниками.

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