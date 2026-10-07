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    Юрист Ярмуш предупредила, что тайная трансляция онлайн-свиданий может обернуться шестью годами

    Адвокат Мария Ярмуш предупредила: за скрытый показ интимных видеочатов в интернете ради заработка может грозить до шести лет лишения свободы. Такое наказание возможно, если экспертиза признает записи порнографическими материалами, сообщает Москва 24.

    По данным телеграм-канала Baza, стример из Тюмени знакомился с девушками в Сети, приглашал их в видеочат и уговаривал раздеться до белья. Собеседницы не знали, что подписчики смотрят трансляцию и присылают донаты. Один из зрителей, по данным СМИ, перевел около 40 тысяч рублей.

    Ярмуш подчеркнула, что такие действия — не безобидная шутка, а уголовно наказуемое деяние. Тайная трансляция подпадает под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни.

    Если экспертиза признает видео порнографическими материалами, стримеру может грозить ответственность по части 3 статьи 242 УК РФ. Она касается незаконного изготовления и оборота порнографических материалов. Распространение через интернет предусматривает от двух до шести лет лишения свободы, пояснила Ярмуш.

    Каждая пострадавшая также вправе требовать удаления порочащей информации и возмещения морального вреда по статье 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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