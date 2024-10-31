ФСБ задержала участников ОПГ, похитивших детей в Екатеринбурге

Правоохранители задержали в Екатеринбурге участников ОПГ, занимавшейся вымогательством и шантажом. Злоумышленники украли двух детей и требовали выкуп у родственников, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство», — добавили в службе.
Похитители оценили жизнь детей в 300 рублей за каждого. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, которая за вознаграждение организовывала въезд африканцев в страны ЕС через территорию России. В составе группировки были украинцы и нигерийцы.
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