ФСБ задержала участников ОПГ, похитивших детей в Екатеринбурге

Правоохранители задержали в Екатеринбурге участников ОПГ, занимавшейся вымогательством и шантажом. Злоумышленники украли двух детей и требовали выкуп у родственников, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство», — добавили в службе.

Похитители оценили жизнь детей в 300 рублей за каждого. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, которая за вознаграждение организовывала въезд африканцев в страны ЕС через территорию России. В составе группировки были украинцы и нигерийцы.