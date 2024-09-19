Фиктивно прописывавшую африканцев ОПГ раскрыли в России

Сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, которая за вознаграждение организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В состав группировки входили нигерийцы и украинцы, в общей сложности силовики задержали шесть человек. Организатором ОПГ являлся гражданин Нигерии — преподаватель инженерной академии РУДН.

За организацию въезда и транзитного перемещения через Россию преступники с 2021 года получили не менее 60 миллионов рублей.

Во владимирской области в одном из домов сотрудники ФСБ обнаружили трех россиян, которых ОПГ незаконно удерживала и эксплуатировала. Также во время обыска правоохранители изъяли миграционные документы.

Ранее оперативники ФСБ задержали жителя Бердска, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Мужчина готовился совершить теракт в Белгородской области. Он приобрел самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать административный объект.