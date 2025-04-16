Для обвиняемого во взятках генерала Шамарина запросили 12 лет колонии

Сторона обвинения запросила для подозреваемого во взяточничестве замначальника Генштаба Вооруженных сил генерала Вадима Шамарина 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.

По версии следствия, Шамарин получил взятку на сумму 36 миллионов рублей от завода «Телта».

«Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметили в суде.

Заседание по делу в отношении высокопоставленного военного проходит в закрытом режиме.

Обвинение считает, что в 2019–2023 годах генерал получил от завода деньги за увеличение объемов гособоронзаказа и стоимости поставляемой продукции.

Шамарина арестовали, он признал получение взятки, но не согласился с ее размером. По его словам, он взял вознаграждение за покровительство «Телты» почти в два раза меньше того, что ему вменяют.