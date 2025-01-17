Генералу Шамарину продлили арест на три месяца

Военный суд продлил арест начальнику главного управления связи Вооруженных Сил генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину до 22 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Адвокат генерала заявил, что следствие завершилось и теперь сам Шамарин и его защита могут ознакомиться с материалами дела.

Генерала задержали в мае 2024 года и обвинили в получении взятки в 36 миллионов рублей от генерального директора и главного бухгалтера пермской телефонной компании «Телта».

Взамен они просили у Шамарина покровительства и наращивания объемов поставок по гособоронзаказу. Сам он частично признал вину, но заявил, что получил почти вдвое меньше названной суммы.

Также Минобороны подало в суд и на саму компанию, желая взыскать с нее 38,8 миллиона рублей.