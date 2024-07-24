Муж владелицы Wildberries пожаловался, что его отстранили от управления компанией

Супруг гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его отстранили от управления маркетплейсом. Формирование соединенной с Russ компании проводили уже без него. Об этом рассказал сам Бакальчук в беседе с РБК .

«Она меня заблокировала. <…> Они уже обо всем договорились <…> и поставили меня перед фактом», — ответил он на вопрос о своем участии в управлении Wildberries.

По словам мужчины, он идеализировал свою супругу.

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук до этого объяснила, что объединение ее компании и Russ не было рейдерским захватом. По ее словам, все предварительно согласовали с Владиславом и он даже был на презентации новой организации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ухода жены Владислава из дома «рейдеры» пытались захватить Wildberries. Чеченский лидер поручил депутату ГД Адаму Делимханову разобраться в этом вопросе.