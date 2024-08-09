После объединения с оператором наружной рекламы Russ бренд Wildberries обновит существующий логотип. Об этом в интервью РБК рассказала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Wildberries как бренд точно остается. Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип», — отметила она.

Разработает его рекламное агентство, но пока неизвестно, какое именно. Сначала компания займется организационными вопросами, а затем созданием нового бренда.

Маркетплейс Wildberries завершил процесс объединения с рекламным оператором Russ. Теперь компания официально называется РВБ.

Муж Татьяны Бакальчук Владислав ранее пожаловался, что его отстранили от управления компанией. Он явился к главе Чечни Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате Wildberries.

Основательница маркетплейса слухи опровергла и сказала, что разводится с супругом. Она подала на мужа в суд.

Но Владислав уверен, что семейный бизнес перешел в руки «недобросовестных партнеров». Он предрек скорое отстранении Татьяны от управления Wildberries. Якобы жена его не слушала и допустила большую ошибку.