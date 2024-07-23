Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries
Глава Чечни Кадыров пообещал владельцам Wildberries защитить бизнес от рейдеров
Компания Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена бизнесмена Владислава Бакальчука ушла из дома. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что предприниматель приехал к нему и сообщил о «рейдерах», которые пытаются оградить его от супруги Татьяны.
«Даю слово, не позволю вмешиваться такими путями в семейную жизнь», — указал Кадыров.
Глава республики добавил, что «откровенный и наглый рейдерский захват» устроили братья Леван и Роберт Мирзоян. Кадыров добавил, что поручил заняться этим вопросом депутата Госдумы Адама Делимханова.
В июле Татьяна Бакальчук написала в своем Telegram-канале, что в компании идут изменения в новой объединенной структуре.
«Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров», — указала гендиректор.
Ранее в Wildberries опровергли информацию об увольнении исполнительного директора Ольги Наумовой. Трудовые отношения с маркетплейсом прекратили сотрудники Алексей Духанин и Ирина Матачунас.