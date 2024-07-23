Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries

Глава Чечни Кадыров пообещал владельцам Wildberries защитить бизнес от рейдеров

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Компания Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена бизнесмена Владислава Бакальчука ушла из дома. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что предприниматель приехал к нему и сообщил о «рейдерах», которые пытаются оградить его от супруги Татьяны.

«Даю слово, не позволю вмешиваться такими путями в семейную жизнь», — указал Кадыров.

Глава республики добавил, что «откровенный и наглый рейдерский захват» устроили братья Леван и Роберт Мирзоян. Кадыров добавил, что поручил заняться этим вопросом депутата Госдумы Адама Делимханова.

В июле Татьяна Бакальчук написала в своем Telegram-канале, что в компании идут изменения в новой объединенной структуре.

«Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров», — указала гендиректор.

Ранее в Wildberries опровергли информацию об увольнении исполнительного директора Ольги Наумовой. Трудовые отношения с маркетплейсом прекратили сотрудники Алексей Духанин и Ирина Матачунас.

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте