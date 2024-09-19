Бакальчук объявила день траура в Wildberries

В компании Wildberries объявили 19 сентября днем траура в связи с гибелью двух сотрудников в перестрелке у московского офиса. Об этом заявил основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале .

«Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом. Ответить им придется и перед судом Божьим», — написала она.

Бакальчук выразила соболезнования родственникам погибших и пообещала оказать необходимую помощь. Она назвала нападение на офис в Москве беспределом, за который виновники понесут наказание. Также глава Wildberries призвала помолиться за жертв перестрелки.

«Давайте помолимся за души ребят — каждый, кто как умеет и как может», — отметила она.

По ее словам, из-за вооруженного нападения семьи погибших сотрудников компании остались без отцов, братьев и сыновей.

В результате перестрелки смертельные ранения получили действующий сотрудник полиции, заместитель командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адам А. и мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Э. Полиция задержала по делу о стрельбе 10 человек, в том числе мужа основательницы маркетплейса — бизнесмена Владислава Бакальчука.