Житель Крыма получил 21 год за пособничество в подготовке к убийству чиновника

Суд в Крыму приговорил 27-летнего жителя Советского района к 21 году лишения свободы по обвинению в государственной измене и пособничестве при подготовке убийства высокопоставленного лица. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в летние месяцы 2022 года фигурант связался с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора он должен был обеспечить исполнителя деньгами, оружием и боеприпасами, а также взрывчаткой. Однако довести задуманное до конца он не успел — его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 400 тысяч рублей. После освобождения свобода мужчины будет ограничена еще на один год и 10 месяцев. Ранее фигурант уже был осужден за аналогичное преступление на 12 лет — новый приговор стал итоговым.

Накануне на Кубани задержали местного жителя по подозрению в попытке присоединиться к украинской террористической организации.