Жителя Кубани задержали за госизмену

ФСБ задержала жителя Кубани при попытке вступить в ряды украинских военных

Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя по подозрению в попытке вступить в военизированное объединение на территории Украины. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По версии следствия, россиянин 1999 года рождения самостоятельно вышел через Telegram на представителя группировки, признанной террористической организацией. Он намеревался присоединиться к ее рядам и участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих.

После получения инструкций от куратора мужчина решил покинуть Россию, но его задержали сотрудники УФСБ.

Следственный отдел завел уголовное дело по статьям «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» и «Покушение на государственную измену». Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее двух украинских шпионов задержали в Костромской области.