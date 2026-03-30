Как проходит призывная кампания — 2026: все о нововведениях для новобранцев Генерал Бурдинский назвал срок явки по повестке в военкомат

С 2026-го призывные мероприятия на военную службу проходят круглый год, а в четырех регионах России военнообязанным в рамках эксперимента отправляли только электронные повестки. Что ждет новобранцев и когда они пополнят войска — в материале 360.ru.

Круглогодичный призыв на военную службу В закон «О воинской обязанности и военной службе» ввели поправки, согласно которым с 1 января 2026-го призыв на военную службу проводится в течение всего календарного года — до 31 декабря. «Призыв — это не только отправка к месту службы, а целый комплекс мероприятий, таких как медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии», — объяснил «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Это новшество позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва на военную службу. В этом году необходимо направить в войска 261 тысячу россиян.

Граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года. При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина. Евгений Бурдинский

Сроки отправки на военную службу Сроки отправки призывников на службу останутся неизменными — как и ранее, военнообязанных будут отправлять в армию с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. «Также не изменились сроки отправки граждан, проживающих в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, и педагогических работников образовательных организаций», — добавил Бурдинский.

Чего ожидать призывникам в 2026 году Теперь призывнику, не отправленному к месту прохождения службы, в следующем периоде отправок не требуется проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. «Призывная комиссия может принять решение об освобождении гражданина от исполнения воинской обязанности или призыва на военную службу, а также о предоставлении отсрочки от призыва без его личной явки на заседание призывной комиссии. Соответствующее решение может быть принято при наличии в реестре воинского учета необходимых и достаточных сведений», — сказал генерал. Военнообязанный вправе сообщить в военкомат о возникновении оснований для отмены решения о призыве. К таким обстоятельствам относятся в том числе проблемы со здоровьем или рождение в семье двух и более детей.

Призывная кампания и цифровые возможности Прошедшая осенняя призывная кампания характеризовалась использованием цифровых возможностей, в том числе применением реестра воинского учета. Это позволило оптимизировать работу военных комиссариатов. «Повестки, сформированные таким образом, направлялись гражданам в письменной форме и дублировались в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток, а уведомления об их размещении направлялись в личные кабинеты на портале „Госуслуги“», — отметил Бурдинский. В Марий Эл, Москве, Рязанской и Сахалинской областях в рамках эксперимента повестки направляли только в электронной форме, что дало положительный результат.

Хакерские атаки В течение всего периода эксплуатации реестр воинского учета подвергается хакерским атакам. Основные серверы, с которых они осуществляются, находятся в Аргентине и США.

Всего было совершено более 19 миллионов атак. Вместе с тем реализованные меры защиты информации позволили обеспечить постоянную работу реестра в штатном режиме, утечек персональных данных граждан не допущено. Евгений Бурдинский

Наиболее качественно призывные мероприятия провели в Бурятии и Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Калининградской, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Мурманской, Московской, Челябинской и Сахалинской областях, а также в Москве. «Хочется отдельно выразить слова признательности и благодарности за проделанную работу руководителям этих субъектов Российской Федерации — председателям призывных комиссий», — подчеркнул генерал.

Подготовка к военной службе по ВУС Минобороны России и Оборонное общество уделяют больше внимание внедрению новых военно-учетных специальностей для повышения привлекательности подготовки россиян к службе. «С этого года организована подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, дорожно-строительной техники и силовых (осветительных) агрегатов, основам тактической медицины, ремонту автомобильной техники, водолазов, кинологов и стрелков-парашютистов», — рассказал Бурдинский. В рамках развития деятельности ДОСААФ запланирован эксперимент по подготовке общекорабельных и штурманских специалистов, экспертов по управлению безэкипажными катерами и наземными робототехническими комплексами, по эксплуатации телефонных станций, радиостанций малой мощности, корабельных энергетических установок, компрессорных установок и мотовездеходов. Перечень ВУС могут расширить с 2027 года. Обучение проводится за счет федерального бюджета и является бесплатным для призывников.

Служба в научных, научно-производственных и спортивных ротах В России успешно функционируют 17 научных рот, восемь из них находятся в технополисе «ЭРА». Всего в подразделениях с момента их создания прошли военную службу около семи тысяч человек, из которых после ее прохождения более 400 военных назначили на должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского звания — лейтенант.

Осенью 2025 года на комплектование этих подразделений было направлено 340 выпускников престижнейших вузов страны. При этом желающих заняться научной работой во время прохождения военной службы было почти в четыре раза больше. Евгений Бурдинский

Отбор талантливых выпускников проходил персонально в вузах и военных комиссариатах из числа годных к службе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований в интересах Минобороны.

Также в России есть шесть спортивных рот, одну из которых создали не так давно. Она предназначена для прохождения военной службы спортсменами, проживающими в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Главное требование для службы в такой роте — это быть кандидатом в сборную команду России по олимпийскому виду спорта и быть включенным Министерством спорта Российской Федерации в список, который направляется нам в Минобороны России», — объяснил Бурдинский. Научно-производственные подразделения показали высокую эффективность. Молодые специалисты, работающие по наиболее востребованным и остродефицитным специальностям на предприятиях ОПК, проходят военную службу в них без отрыва от производства.