Стали известны технические возможности Як-130М

По его словам, в отличие от базового Як-130, модернизированная версия оснащена средствами обнаружения и сопровождения целей в нескольких диапазонах. На носовой части самолета разместили бортовую РЛС, а оптико-лазерно-тепловизионная система позволяет получать информацию о целях в разных спектрах.

«Основное его отличие и преимущество модернизации, которое давно напрашивалось, — это наличие прицельных систем», — сказал Гуськов.

Дополнительные возможности машине обеспечивает комплекс обороны «Президент». Он предназначен в том числе для радиолокационного обеспечения и защиты самолета с применением тепловых патронов.

При модернизации конструкторы также переработали большинство бортовых систем. При этом они использовали опыт почти 15 лет эксплуатации Як-130 и учли новые требования к учебно-боевой авиационной технике.