Минобороны дважды увеличивало финансирование ремонтных мастерских на СВО

Министерство обороны дважды увеличивало финансирование технико-эксплуатационных частей, занимающихся ремонтом и модернизацией техники в зоне СВО. Об этом заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов, его процитировал ТАСС .

По словам министра, ремонтные мастерские или лаборатории есть в каждой более-менее крупной части и наверняка в любой дивизии. В технико-эксплуатационных частях работа налажена на потоке.

Белоусов подчеркнул, что поддерживает эту деятельность и с момента вступления в должность дважды увеличивал финансирование ТЭЧ. Деньги выделяют на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров, расходных материалов. Все это нужно для доработки техники, поступающей в войска, особенно наземных робототехнических комплексов.

Ранее на встрече с бойцами СВО президент России Владимир Путин заявил, что назначение Белоусова министром обороны обусловлено его опытом работы с высокотехнологичными направлениями.