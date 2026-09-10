Слухи о якобы планируемой осенью мобилизации не имеют отношения к действительности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с «Ведомостями».

«Этот слух — лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов», — сказал он.

По словам Медведева, никакой необходимости в мобилизации нет: потребности российских Вооруженных сил в полной мере покрываются добровольцами и контрактниками.

«Они истинные патриоты России», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее президент Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой перед выборами в Госдуму с попыткой повлиять на результаты.