28 апреля 2025 18:12 «Докопались до артистов». Звезды взбесились из-за идеи бесплатных концертов 9 Мая 0 0 0 Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU / www.globallookpress.com Знаменитости

Концерты

Артисты

Некоторые звезды шоу-бизнеса пришли в ярость из-за идеи депутата Госдумы не платить миллионные гонорары артистам за выступления на 9 Мая. Исполнители сравнили себя с врачами и таксистами, заявив, что те тоже бесплатно не работают.

Всему есть предел С предложением не платить звездам за концерты выступила депутат Нина Останина. Речь шла о баснословных гонорарах за выступления в честь 80-летия Победы. Парламентарий направила обращение министру культуры Ольге Любимовой и главам регионов. Останина объяснила: сейчас не время тратить миллионы из бюджета на концерты — патриотизм не должен быть платным. «Преданность и любовь к Родине должна подтверждаться не гонорарами, а душевными концертами артистов, творчество которых понятно, близко и доступно людям. Есть какой-то предел. Олег Газманов за 40 минут получает десятки миллионов рублей», — подчеркнула депутат.

Фото: РИА «Новости»

«Докопались до артистов» Артистам предложили в мае провести благотворительные концерты и выступления, в том числе для детей участников спецоперации. Мысль кажется правильной, но некоторые артисты пришли в бешенство, сообщил «Царьград». Например, идею не поддержал певец Юрий Лоза, следом высказался продюсер Иосиф Пригожин. «У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплату? Что вы докопались до артистов, чего вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи. Это работа, почему работу обесценивают?» — заявил муж Валерии. Пять лет назад Пригожин назвал невозможным тратить меньше 1,5-2 миллионов рублей в месяц и что он даже не представляет, как можно жить на зарплату в 50 тысяч рублей, писала «Газета.ru». Идею также прокомментировал лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Он сравнил артистов с врачами и таксистами. «Почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно? Таксисты не работают бесплатно, врачи не работают бесплатно. Отобрать и поделить — мы уже проходили такое в нашей истории. Артисты и музыканты — это высшее достижение нашего общества», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Когда идет война, можно Родину и поддержать Были и те, кто высказал другое мнение. Директор Григория Лепса заявил, что певец подчинится решению властей. «Нас никто не спрашивает… Поэтому абсолютно без разницы. Как сделают — будем подчиняться», — заявил он. Артистка Вика Цыганова напомнила, что и так выступает на благотворительных концертах, а зарплату музыкантам выдает из своего кармана. «Я всегда работаю благотворительно: и на фронте, и в госпиталях, и тем более на таких концертах. Когда идет война, можно Родину и поддержать», — подчеркнула она в интервью runews24.ru. Лолита Милявская напомнила о бесплатных выступлениях артистов в Москве 9 Мая, но за пределами столицы не всегда можно устроить мероприятие без финансовых вложений. Певец Шаман пообещал обязательно выступить в День Победы, но он не уточнил, бесплатно или за деньги.

Фото: Natalia Shatokhina/NEWS.ru / www.globallookpress.com

Пользователи Сети резко отреагировали на заявления некоторых артистов. «А вот и проверочка на вшивость»; «Не ходите на их концерты, уважайте себя»; «Так и исполнителям, и коллективам проездные и командировочные оплатит государство — вполне справедливо! Ни в одной из профессий не наживаются во время каких-то особых событий»; «„Таксисты не работают бесплатно, врачи не работают бесплатно“. И артисты пусть открывают рот не бесплатно, а за тот же прайс, за который работают таксисты и врачи».