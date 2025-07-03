Обнищание казны и манипуляции на рынке. Рубль укрепился, и это опасно?

По итогам первого полугодия 2025 года рубль оказался валютой, сильнее всего укрепившейся по отношению к доллару. Продолжит ли он расти дальше и что это значит для российской экономики, разбирался 360.ru.

Почему растет рубль За первые шесть месяцев 2025 года стоимость рубля по отношению к американской валюте выросла на 44,7%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные биржевых площадок. Показатель заметно превзошел других участников рейтинга. Например, венгерский форинт вырос только на 17%, а шведская крона — на 16,5%. Также в первую пятерку лидеров вошли чешская и исландская кроны с 15,8% и 15% соответственно. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота напомнил, что комфортный уровень валютного курса для бюджета составляет не ниже 95 рублей за доллар. Сейчас этот уровень — порядка 78-79 рублей за доллар, то есть значительно отличается от того, что планировалось.

Фото: РИА «Новости»

По словам собеседника 360.ru, причиной тому послужили три фактора. Первый из них — снижение импорта и в целом объема торгов с внешним миром. Это привело к ситуации, когда у экономических агентов снижается спрос на иностранную валюту, в частности евро и доллар. Вторым фактором стали аномально высокие процентные ставки.

Получается, что рублевые активы значительно более выгодны и доходны, нежели любые валютные. Это создает аномальный, в том числе и коллективный, спрос на рублевые активы: облигации, ценные бумаги и прочее. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

Третьим влияющим фактором эксперт назвал налоговые периоды, происходящие ежемесячно. Для того чтобы выплатить налоги, экспортеры фактически продают часть валютной выручки, покупая на нее рубли. «В результате получается, что экспортеры должны выкидывать на рынок еще больше долларов и возникает избыточное предложение валюты, которое тоже искусственно понижает курс, укрепляя рубль. Этот фактор влияет больше, чем цена на нефть», — отметил Бархота.

К чему ведет укрепление рубля

По словам эксперта, у российской валюты есть два пути. Первый, который собеседник 360.ru назвал хорошим и естественным, — это снятие санкций, деэскалация и возобновление внешней торговли, благодаря чему рубль ослабится до значения порядка 100 рублей за доллар. «Это благостный сценарий, но труднодостижимый в текущих условиях. На втором пути, более тернистом, бюджет начнет сильно страдать от сильного рубля», — указал Бархота.

Фото: РИА «Новости»

В этом случае к концу года дефицит бюджета может составить как минимум 4,5 триллиона рублей. Тогда курс рубля придется понижать искусственно. Для этого могут использовать такие инструменты, как понижение ключевой ставки, совершение валютных интервенций и работа с курсом путем манипуляций на внебиржевом валютном рынке. Это также повлечет за собой издержки, поскольку более слабый рубль провоцирует инфляцию. «То, что мы сейчас видим, — это проявление санкции. Потому что крепкий рубль для российской экономики — это страшное оружие, которое ведет фактически к обнищанию казны и ее исчерпанию», — заключил Бархота.