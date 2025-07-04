Сегодня 04:07 Азербайджанская диаспора попала под прицел. Что ее ждет после конфликта Москвы и Баку Политсоветник Маркелов: из-за ситуации с Азербайджаном нельзя давить на диаспоры 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Задержание россиян в Баку

Обострение отношений между Азербайджаном и Россией вернуло в повестку дня вопрос о регулировании этнических диаспор. Стали звучать призывы даже об их полном запрете. Можно ли усилить контроль за деятельностью национально-культурных автономий, на примере объединений азербайджанцев рассказал 360.ru.

Численность азербайджанской диаспоры в России

По данным переписи 2021 года, азербайджанцами себя назвали около 670 тысяч человек. Но если брать в расчет трудовых мигрантов и временно прибывших на заработки, их это число можно умножить на два, то есть речь может идти о 1,2 миллиона человек.

Самое большое число азербайджанцев приходится на Москву и Московскую область. По некоторым оценкам, это 300 тысяч человек. В Санкт-Петербурге проживают до 60 тысяч азербайджанцев.

Также крупные сообщества есть в Ростовской области (30-40 тысяч), Ханты-Мансийском Автономном округе (25-30 тысяч), Краснодарском и Ставропольском краях (20-30 тысяч), а также Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Нижнем Новгороде и Казани.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Большая часть — это бизнесмены, работающие в торговле, общественном питании, логистике, строительстве и сфере услуг. Далеко не все азербайджанцы входят в составы диаспор, некоторые забыли о своих традициях и предпочитают обычную жизнь, как простые россияне. Но в больших городах действуют несколько крупных землячеств и национально-культурных автономий. Одна из самых влиятельных и крупных — Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос).

Чем владеют азербайджанцы в России

Национальные диаспоры чаще всего поддерживают крупные бизнесмены. Азербайджанцы в этом исключением не стали, тем более, что уроженцы закавказской республики давно стали долларовыми миллиардерами, благодаря заработкам в России.

Свой первый капитал президент холдинга Crocus Group Араз Агаларов заработал в 1989 году, когда открыл первое совместное российско-американское предприятие «Крокус Интернэшнл», которое занималось поставками компьютеров и бытовой техники.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Полученную прибыль он инвестировал в недвижимость в Москве и Московской области и даже получил звание Заслуженного строителя России. В его активе сеть торговых комплексов Vegas и гипермаркетов «Твой дом», ресторанный бизнес, Crocus Expo — крупнейший выставочный центр. Также ему принадлежал сгоревший после теракта концертный зал «Крокус Сити Холл», который владелец решил не восстанавливать. Но часть крупнейшего комплекса уцелела и остается частью его империи. Агаларов активно поддерживает культурные и социальные проекты, в том числе связанные с азербайджанской диаспорой в России.

Его сын, Эмин Агаларов, владеет собственными бизнесом куда входят сеть ресторанов и фитнес-клубов Estate Mall, а на принадлежащем ему азербайджанском курорте прошел первый музыкальный фестиваль «Жара», который он организовал. Кроме того, Эмин известен как музыкальный исполнитель.

Фото: РИА «Новости»

Но с выступлениями после обострения отношений между Россией и Азербайджаном не заладилось. Отменился его концерт в Светлогорске в Калининградской области. Выступление перенесли сразу на июль 2026 года.

Зарах Илиев и Год Нисанов входят в группу предпринимателей — выходцев из Азербайджана и имеют большие связи с диаспорой, хотя сами они принадлежат к национальности горских евреев.

Фото: РИА «Новости»

Они совместно владеют группой «Киевская площадь» — крупнейшим собственником коммерческой недвижимости в столичном регионе. Достаточно просто перечислить: рынок «Садовод», торгово-развлекательный центр «Европейский», Фуд-Сити, гастрономический центр «Депо», Центральный детский мир, торговые центры «Времена года» и «Люблинское поле». Кроме того, они стали инвесторами проекта, который появится на месте СЭВ на Новом Арбате.

Нисанов известен своей поддержкой азербайджанской культуры. Он профинансировал возведение памятнику Гейдару Алиеву в Москве, регулярно проводит встречи с послом республики, входит в совет азербайджанских общин.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, за бизнесменом закрепилось негласное звание «теневого лидера» азербайджанской диаспоры, хотя официальных постов он не занимает. Уроженец Баку Вагит Алекперов переехал в Западную Сибирь в 1979 году после окончания учебы и работы на буровых установках в Каспийском море.

Опытный промышленник почти перед самым развалом СССР успел поработать первым заместителем министра нефтяной и газовой промышленности, а после ухода из правительства основал нефтяной холдинг г Langepas‑Uray‑Kogalym Neft, который после превратился в «Лукойл», которым он руководит до сих пор. По данным Forbes, его состояние оценивается в 28,7 миллиарда долларов.

Фото: РИА «Новости»

С диаспорой Алекперов никак не связан, но он поддерживал развитие культурных инициатив Азербайджана, праздники и мероприятия, которые устраивали землячества в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, он награжден азербайджанским орденом «Достлуг» (орден Дружбы) за вклад в укрепление связей между Россией и закавказской республикой.

Что не так с азербайджанскими диаспорами

Автором инициативы запрета всех диаспор стала член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. Национальные объединения она назвала незаконными и призвала государственные ведомства не иметь с ними дел. Журналисты «Коммерсанта» пообщались с представителями думских фракций и узнали их позицию и отношения к диаспорам. Лидер «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что намерен добиться полного запрета землячеств и диаспор. Он пояснил, что азербайджанцев в Екатеринбурге задержали спустя много лет после заказных убийств, в которых их обвинили.

«Значит, все это время их кто-то прикрывал, а они, чувствуя безнаказанность, только наглели», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Член думского комитета по делам национальностей и член КПРФ Анастасия Удальцова выразилась не так резко. Она пояснила, что за диаспоры отвечают Национальные культурные автономии, поэтому нужно отрегулировать их работу, чтобы никаких этнических группировок не возникало. Замглавы фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил, что на рассмотрении думы сейчас находится законопроект, который запрещает иностранным агентам входить или открывать Национальные культурные автономии. По его словам, это первый шаг, по усилению контроля над диаспорами, чтобы они не работали на чужие интересы. Самую взвешенную позицию продемонстрировал первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин из «Единой России». По его словам, вины диаспор в случившемся нет, а во всем виноват механизм предоставления гражданства. Он напомнил, что все арестованные в Екатеринбурге — россияне. Депутат подчеркнул, что нельзя сейчас обвинять в случившемся всех азербайджанцев и тем более давить на диаспоры, которые на деле являются проводниками влияния и контроля над народами, населяющими Россию.

Что будет с азербайджанской диаспорой

Система работы с диаспорами не проработана нигде в мире. Все страны ищут свой подход, но к успеху пока не пришла ни одна. Об этом 360.ru заявил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов. Он пояснил, что как бы государство не старалось интегрировать диаспоры в общество отклонения среди национальных меньшинств будут всегда. «Власти могут лезть в управление этими процессами, искать социальные технологии регулирования, а диаспоры будут искать выходы их этих ситуаций и как-то реагировать», — сказал Маркелов.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Политический советник отметил, что история из Екатеринбурга стала ярким примером неверного регулирования, которое переросло в межгосударственный конфликт. В уральской столице задержали россиян, которые нарушили закон, а их национальность не имела никакого значения.

Но все вывернули так, что Баку воспринял это как часть геополитики. Может она здесь и есть, но ситуация заключается в том, что люди нарушили закон. Я уверен, что Госдума в осеннюю сессию запустит пакет каких-то мер на примере этого конфликта, но управлять им все равно не получится, потому что всегда останутся люди, которые готовы нарушать закон. Сергей Маркелов Политический советник и политический психолог

По мнению Маркелова, возможно, мог бы помочь какой-то новый государственный институт на базе Министерства по делам национальностей или вообще отдельное ведомство, куда войдут представители различных структур для адаптации жизни диаспор. Возможно, найдутся новые механизмы, до которых раньше никто не додумался. Но сама ситуация, что в Екатеринбурге задержали людей за уголовные преступления 25-летней давности говорит о том, что государство в свое время совершило ошибку.