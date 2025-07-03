«Обманула даже адвоката»: нижегородка взяла у доверчивых знакомых 15 млн рублей и пропала

Схему заработка на доверии проработала получившая условный срок за мошенничество жительница Нижнего Новгорода. Количество пострадавших от ее действий постоянно растет, а общая сумма заработка за первые три месяца этого года превысила 15 миллионов рублей. При этом схема продумана так, что привлечь обманщицу к ответственности нереально. Об этом 360.ru рассказали пострадавшие.

Ставшая одной из жертв и хорошо знакомая с автором схемы Надежда пояснила, что раньше обманщица владела клининговой фирмой, которую обанкротила, но работать не прекратила и брала новые заказы.

«Говорила, что к ней обратились для уборки дома, но на материалы и зарплату помощников нужны 30 тысяч рублей, а заплатят ей за работу сразу 70 тысяч, и она вернет долг с процентами», — пояснила собеседница 360.ru.

По словам Надежды, первые три месяца деньги с процентами она получала, но должница каждый раз просила новый заем, который постоянно рос. Когда она понимала, что из человека больше выжать не удастся, то пропадала вместе с деньгами.

«Даже своего адвоката, который защищал ее в суде, она обманула на два миллиона», — пояснила пострадавшая.

Надежда добавила, что консультировалась с юристами, которые сразу сказали: доказать факт передачи денег невозможно, так как создательница схемы брала наличные без расписки, а переводы просила отправлять на карту несовершеннолетней дочери.

«Есть только переписка и голосовые сообщения, поэтому доказуемость под большим вопросом, а переводы, которые делались на карту, не доказывают передачу денег в долг или под проценты. Это просто переводы», — пояснила собеседница 360.ru.