«Обманула даже адвоката»: нижегородка взяла у доверчивых знакомых 15 млн рублей и пропала
Нижегородка собрала с доверчивых горожан 15 млн рублей и пропала
Схему заработка на доверии проработала получившая условный срок за мошенничество жительница Нижнего Новгорода. Количество пострадавших от ее действий постоянно растет, а общая сумма заработка за первые три месяца этого года превысила 15 миллионов рублей. При этом схема продумана так, что привлечь обманщицу к ответственности нереально. Об этом 360.ru рассказали пострадавшие.
Ставшая одной из жертв и хорошо знакомая с автором схемы Надежда пояснила, что раньше обманщица владела клининговой фирмой, которую обанкротила, но работать не прекратила и брала новые заказы.
«Говорила, что к ней обратились для уборки дома, но на материалы и зарплату помощников нужны 30 тысяч рублей, а заплатят ей за работу сразу 70 тысяч, и она вернет долг с процентами», — пояснила собеседница 360.ru.
По словам Надежды, первые три месяца деньги с процентами она получала, но должница каждый раз просила новый заем, который постоянно рос. Когда она понимала, что из человека больше выжать не удастся, то пропадала вместе с деньгами.
«Даже своего адвоката, который защищал ее в суде, она обманула на два миллиона», — пояснила пострадавшая.
Надежда добавила, что консультировалась с юристами, которые сразу сказали: доказать факт передачи денег невозможно, так как создательница схемы брала наличные без расписки, а переводы просила отправлять на карту несовершеннолетней дочери.
«Есть только переписка и голосовые сообщения, поэтому доказуемость под большим вопросом, а переводы, которые делались на карту, не доказывают передачу денег в долг или под проценты. Это просто переводы», — пояснила собеседница 360.ru.
Еще один пострадавший Сергей рассказал, что обманщица хорошо подготовилась к тому, чтобы набрать невозвратных долгов.
У нее нет никакой собственности — ни недвижимости, ни машины. Даже если суд ее привлечет к ответственности, то взыскивать нечего. Официально она не работает. Поэтому все ходы просчитаны. Скажет, что взяла в долго, но сейчас отдать не может и рассчитается позже.
Сергей
пострадавший от схемы
От продуманной нижегородки натерпелись даже ее родственники. Троюродную сестру она попросила взять кредит, который сама пообещала погасить, а ее сыну Ивану предложила вложиться в бизнес.
«Проще говоря, скинуть на карту. Я ей отправил 120 тысяч рублей, а мама взяла кредит на 480 тысяч», — рассказал пострадавший Иван.
Он пояснил, что кредит матери родственница выплачивала первые три месяца, а после перестала. Когда Иван спросил, когда она вернет долг, то несколько раз услышал обещания — мол, завтра.
В результате родственники обратились в полицию. По словам Ивана, дело матери все еще рассматривают, так как есть хотя бы какие-то доказательства, а у него даже не приняли заявление.
Пострадавшая Надежда заявила, что сейчас собирает всех, кто передавал деньги обманщице, чтобы подать общий иск. Шанс привлечь ее к уголовной ответственности и оградить других людей от попадания в схему небольшой. Вернуть потерянные деньги она даже не рассчитывает.