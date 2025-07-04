Не ссорьтесь в Ульянов день. Традиции и народные приметы 4 июля
Священник Ланский рассказал об истории Ульянова дня
В пятницу, 4 июля, православные верующие отмечают Ульянов день. Церковь чтит память святого мученика Иулиана Тарсийского, жившего в конце III — начале IV веков в Малой Азии. Чем он знаменит, суть праздника, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.
Кто такой Иулиан Тарсийский
Иулиан Тарсийский, или Аназаврский, родился в провинции Киликия в Малой Азии в состоятельной семье сенатора-язычника и матери-православной. Именно она вызвала в юноше интерес к религии, и тот впоследствии принял христианство.
«Его подростковые годы пришлись на правление императора Диоклетиана. Когда было время жестоких гонений на христиан, Иулиану исполнилось 18 лет. Его схватили и целый год подвергали пыткам, требуя отречься от веры. Он остался непреклонным, за что был зашит в мешок с ядовитыми змеями и утоплен в море», — рассказал 360.ru священник Вячеслав Ланский.
Через несколько дней вода выбросила тело мученика на берег близ Александрии, где его обнаружила и погребла христианка. Впоследствии мощи святого перенесли в Антиохию, где у них происходили чудеса и исцелялись больные.
Традиции на Ульянов день
С распространением христианства на Руси святого Иулиана Тарсийского начали почитать. Ульянов день — время для укрепления любви, заботы о здоровье и наблюдения за природными знаками.
По словам священника, праздник связан с летними циклами жизни славянских народов. В это время цветет липа — одно из важных растений для медицины. Ее собирали, заготавливали и сохраняли. Считалось, что цветки, собранные 4 июля, обладают особыми лечебными свойствами: помогают при простуде, кашле, головной боли и даже укрепляют иммунитет. Липовый порошок использовали для заживления ожогов и остановки кровотечений, а настои — для ухода за кожей и волосами.
В день памяти Иулиана православные посещают храмы, чтобы помолиться святому. Молитвы к нему помогают укрепить веру, преодолеть трудности и сохранить семейные узы.
Иулиан не сверхчтимый, так что богослужения не повсеместны.
«Но там, где их совершают, все песнопения связаны с тематикой его мученического подвига и обращены к тому, чтобы люди могли по примеру этого святого проявлять мужество и преодолевать трудности, которые возникают в жизни», — отметил священник.
Ульянов день считался благоприятным для укрепления любовных и семейных уз. Влюбленным рекомендовалось проводить день вместе, чтобы избежать разлуки. Девушки могли выполнять обряд отворота от нежеланных ухажеров: писали имя поклонника на бумаге, сжигали ее и развеивали пепел по ветру. Свадьбы, сыгранные в этот день, считались залогом долгого и счастливого брака.
Люди верили, что вода 4 июля обладает целебной силой. Ходили к рекам и озерам, чтобы искупаться и смыть болезни, тревоги и негатив.
В этот день сеяли позднюю редиску и обрабатывали посевы настоями из чеснока или томатных листьев для защиты от вредителей. Уход за садом сулил богатый урожай.
Что можно и нельзя делать в Ульянов день
Что можно делать:
- Собирать липовый цвет для чая и лечебных настоев;
- Ухаживать за садом и огородом;
- Заключать брак — он будет крепким и счастливым;
- Купаться в водоемах для здоровья;
- Давать милостыню, но не смотреть в глаза нуждающемуся.
Что запрещено делать:
- Рубить или ломать ветки липы — грозит несчастье, например потеря ориентации в лесу или беда в семье;
- Ссориться, особенно с любимыми. Разлука в случае конфликта будет долгой;
- Расставаться даже временно — это может привести к вечному разрыву;
- Начинать новые дела, отправляться в дальние поездки или опаздывать — сулит неудачи;
- Проводить крупные покупки или брать и давать деньги в долг — это приведет к финансовым трудностям;
- Устраивать магические ритуалы, кроме отворотов.
Народные приметы
Ночная роса долго не высыхает — к грозе;
Гром гремит протяжно — к затяжному ненастью;
Радуга тянется с востока на запад — к хорошей погоде;
Листья папоротника закручиваются книзу — к ясной погоде, расправляются — ждать дождь;
После дождя ярко светит солнце — к вечернему ливню;
Около звезд видны красные или белые круги — к погожим дням;
Засохшая липа у дома — к беде в семье.
Сон с 3 на 4 июля считается вещим и может предупреждать о важных событиях.