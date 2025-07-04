Не ссорьтесь в Ульянов день. Традиции и народные приметы 4 июля

Священник Ланский рассказал об истории Ульянова дня

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

В пятницу, 4 июля, православные верующие отмечают Ульянов день. Церковь чтит память святого мученика Иулиана Тарсийского, жившего в конце III — начале IV веков в Малой Азии. Чем он знаменит, суть праздника, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Кто такой Иулиан Тарсийский 

Иулиан Тарсийский, или Аназаврский, родился в провинции Киликия в Малой Азии в состоятельной семье сенатора-язычника и матери-православной. Именно она вызвала в юноше интерес к религии, и тот впоследствии принял христианство. 

«Его подростковые годы пришлись на правление императора Диоклетиана. Когда было время жестоких гонений на христиан, Иулиану исполнилось 18 лет. Его схватили и целый год подвергали пыткам, требуя отречься от веры. Он остался непреклонным, за что был зашит в мешок с ядовитыми змеями и утоплен в море», — рассказал 360.ru священник Вячеслав Ланский. 

Через несколько дней вода выбросила тело мученика на берег близ Александрии, где его обнаружила и погребла христианка. Впоследствии мощи святого перенесли в Антиохию, где у них происходили чудеса и исцелялись больные.

Икона из Софийского собора в Царском Селе
Фото: Икона из Софийского собора в Царском Селе/Википедия

Традиции на Ульянов день

С распространением христианства на Руси святого Иулиана Тарсийского начали почитать. Ульянов день — время для укрепления любви, заботы о здоровье и наблюдения за природными знаками.

По словам священника, праздник связан с летними циклами жизни славянских народов. В это время цветет липа — одно из важных растений для медицины. Ее собирали, заготавливали и сохраняли. Считалось, что цветки, собранные 4 июля, обладают особыми лечебными свойствами: помогают при простуде, кашле, головной боли и даже укрепляют иммунитет. Липовый порошок использовали для заживления ожогов и остановки кровотечений, а настои — для ухода за кожей и волосами.

В день памяти Иулиана православные посещают храмы, чтобы помолиться святому. Молитвы к нему помогают укрепить веру, преодолеть трудности и сохранить семейные узы. 

Иулиан не сверхчтимый, так что богослужения не повсеместны. 

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

«Но там, где их совершают, все песнопения связаны с тематикой его мученического подвига и обращены к тому, чтобы люди могли по примеру этого святого проявлять мужество и преодолевать трудности, которые возникают в жизни», — отметил священник. 

Ульянов день считался благоприятным для укрепления любовных и семейных уз. Влюбленным рекомендовалось проводить день вместе, чтобы избежать разлуки. Девушки могли выполнять обряд отворота от нежеланных ухажеров: писали имя поклонника на бумаге, сжигали ее и развеивали пепел по ветру. Свадьбы, сыгранные в этот день, считались залогом долгого и счастливого брака.

Люди верили, что вода 4 июля обладает целебной силой. Ходили к рекам и озерам, чтобы искупаться и смыть болезни, тревоги и негатив.

В этот день сеяли позднюю редиску и обрабатывали посевы настоями из чеснока или томатных листьев для защиты от вредителей. Уход за садом сулил богатый урожай.

Michael Bahlo/dpa
Фото: Michael Bahlo/dpa/www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать в Ульянов день

Что можно делать:

Luca Ponti/Keystone Press Agency
Фото: Luca Ponti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Что запрещено делать:

Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com
Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Народные приметы

Ночная роса долго не высыхает — к грозе;

Гром гремит протяжно — к затяжному ненастью;

Радуга тянется с востока на запад — к хорошей погоде;

Листья папоротника закручиваются книзу — к ясной погоде, расправляются — ждать дождь;

После дождя ярко светит солнце — к вечернему ливню;

Около звезд видны красные или белые круги — к погожим дням;

Засохшая липа у дома — к беде в семье.

Сон с 3 на 4 июля считается вещим и может предупреждать о важных событиях.

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