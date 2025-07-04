Сегодня 05:00 Не ссорьтесь в Ульянов день. Традиции и народные приметы 4 июля Священник Ланский рассказал об истории Ульянова дня 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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В пятницу, 4 июля, православные верующие отмечают Ульянов день. Церковь чтит память святого мученика Иулиана Тарсийского, жившего в конце III — начале IV веков в Малой Азии. Чем он знаменит, суть праздника, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Кто такой Иулиан Тарсийский Иулиан Тарсийский, или Аназаврский, родился в провинции Киликия в Малой Азии в состоятельной семье сенатора-язычника и матери-православной. Именно она вызвала в юноше интерес к религии, и тот впоследствии принял христианство. «Его подростковые годы пришлись на правление императора Диоклетиана. Когда было время жестоких гонений на христиан, Иулиану исполнилось 18 лет. Его схватили и целый год подвергали пыткам, требуя отречься от веры. Он остался непреклонным, за что был зашит в мешок с ядовитыми змеями и утоплен в море», — рассказал 360.ru священник Вячеслав Ланский. Через несколько дней вода выбросила тело мученика на берег близ Александрии, где его обнаружила и погребла христианка. Впоследствии мощи святого перенесли в Антиохию, где у них происходили чудеса и исцелялись больные.

Фото: Икона из Софийского собора в Царском Селе / Википедия

Традиции на Ульянов день С распространением христианства на Руси святого Иулиана Тарсийского начали почитать. Ульянов день — время для укрепления любви, заботы о здоровье и наблюдения за природными знаками. По словам священника, праздник связан с летними циклами жизни славянских народов. В это время цветет липа — одно из важных растений для медицины. Ее собирали, заготавливали и сохраняли. Считалось, что цветки, собранные 4 июля, обладают особыми лечебными свойствами: помогают при простуде, кашле, головной боли и даже укрепляют иммунитет. Липовый порошок использовали для заживления ожогов и остановки кровотечений, а настои — для ухода за кожей и волосами. В день памяти Иулиана православные посещают храмы, чтобы помолиться святому. Молитвы к нему помогают укрепить веру, преодолеть трудности и сохранить семейные узы. Иулиан не сверхчтимый, так что богослужения не повсеместны.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Но там, где их совершают, все песнопения связаны с тематикой его мученического подвига и обращены к тому, чтобы люди могли по примеру этого святого проявлять мужество и преодолевать трудности, которые возникают в жизни», — отметил священник. Ульянов день считался благоприятным для укрепления любовных и семейных уз. Влюбленным рекомендовалось проводить день вместе, чтобы избежать разлуки. Девушки могли выполнять обряд отворота от нежеланных ухажеров: писали имя поклонника на бумаге, сжигали ее и развеивали пепел по ветру. Свадьбы, сыгранные в этот день, считались залогом долгого и счастливого брака. Люди верили, что вода 4 июля обладает целебной силой. Ходили к рекам и озерам, чтобы искупаться и смыть болезни, тревоги и негатив. В этот день сеяли позднюю редиску и обрабатывали посевы настоями из чеснока или томатных листьев для защиты от вредителей. Уход за садом сулил богатый урожай.

Фото: Michael Bahlo/dpa / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать в Ульянов день Что можно делать: Собирать липовый цвет для чая и лечебных настоев;

Ухаживать за садом и огородом;

Заключать брак — он будет крепким и счастливым;

Купаться в водоемах для здоровья;

Давать милостыню, но не смотреть в глаза нуждающемуся.

Фото: Luca Ponti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что запрещено делать: Рубить или ломать ветки липы — грозит несчастье, например потеря ориентации в лесу или беда в семье;

Ссориться, особенно с любимыми. Разлука в случае конфликта будет долгой;

Расставаться даже временно — это может привести к вечному разрыву;

Начинать новые дела, отправляться в дальние поездки или опаздывать — сулит неудачи;

Проводить крупные покупки или брать и давать деньги в долг — это приведет к финансовым трудностям;

Устраивать магические ритуалы, кроме отворотов.

Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Народные приметы Ночная роса долго не высыхает — к грозе; Гром гремит протяжно — к затяжному ненастью; Радуга тянется с востока на запад — к хорошей погоде; Листья папоротника закручиваются книзу — к ясной погоде, расправляются — ждать дождь; После дождя ярко светит солнце — к вечернему ливню; Около звезд видны красные или белые круги — к погожим дням; Засохшая липа у дома — к беде в семье. Сон с 3 на 4 июля считается вещим и может предупреждать о важных событиях.