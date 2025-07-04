04 июля 2025 00:46 Алкоголь и шизофрения в жизни Фрунзика Мкртчяна. Что стало со звездой «Мимино» 0 0 0 Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / RuTube Знаменитости

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Фрунзик Мкртчян прославился своей комедийностью, хотя и пережил несколько больших трагедий в личной жизни. У его жены и сына диагностировали шизофрению, а сам актер умер в 64 года от инфаркта. Как жил и чем запомнился шофер из «Мимино» — в материале 360.ru.

Настоящее имя Фрунзика Мкртчяна Будущий актер родился 4 июля 1930 года в Ленинакане, который теперь называется Гюмри. Родители по моде того времени назвали мальчика Фрунзе в честь военачальника Красной армии в годы Гражданской войны Михаила Фрунзе, но дома величали Мгером, что переводится с армянского как «солнце, свет». Поклонникам он запомнился по ласковому имени Фрунзик, а друзья детства дали прозвище Нос. Отец Мушег работал табельщиком на текстильном комбинате, мать Санам — там же посудомойкой в столовой. Они выросли в одном детском доме, поженились, завели четырех детей. За кражу пяти метров ткани Мкртчян-старший провел 10 лет на лесоповале в Нижнем Тагиле.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Деспотичный отец не разделял фантазий сына о театре. Он хотел, чтобы Фрунзик стал художником, но тот пошел в драмкружок, потом в студию при Ленинаканском театре и Ереванский театрально-художественный институт. Поступление в вуз он называл трагикомедией — одна девушка брезгливо спросила, смотрелся ли этот человек хоть раз в зеркало. Тем не менее, приемная комиссия зачислила его, а к 26 годам Мкртчян стал звездой театрального Еревана и отчаянным сердцеедом. Мкртчян считался мастером импровизаций и перевоплощений. Его дебютом на профессиональной сцене стал «Гамлет». Молодого актера попросили заменить коллегу в эпизодической роли. Он смотрелся настолько нелепо, что один из коллег не сдержался, произнес фразу не по сценарию и вызвал в зале гомерический смех. Шофер из «Мимино» В фильмографии актера почти 50 работ. Одной из его самых успешных стала роль шофера Рубена Хачикяна в фильме «Мимино». Именно его герою принадлежали фразы «Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся» и «Спасибо, я пешком постою». Последнюю он придумал сам.

Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / RuTube

К 1977 году, когда проходили съемки, Мкртчян уже имел большой опыт работы в театре и кино. Кого именно он сыграет в новой картине Георгия Данелии, определил жребий — выбирали между водителем и эндокринологом. Первые главные роли в фильмах начали доставаться ему 20 годами ранее. Сначала Мкртчян успешно сыграл в «01-99», затем в «Парни музкоманды», «Хозяин и слуга», «Треугольник», «Белый рояль». Звездными стали «Солдат и слон», «Мужчины», «Пощечина», «Песнь прошедших дней» и «Одиноким предоставляется общежитие». Мкртчян попробовал себя в качестве режиссера, поставив в 1987 году вместе с Петром Днояном фильм-спектакль «На дне» по мотивам одноименной пьесы Максима Горького, и исполнив в нем роль барона. Напряженная работа так поглотила его, что пришлось отказаться от других проектов.

Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / RuTube

В «Кавказской пленнице, или новых приключениях Шурика» Леонида Гайдая актер сыграл дядю главной героини Джабраила. Экранная жена была его реальной супругой, с которой у актера связана одна из самых больших трагедий в жизни. Чем болела жена Мкртчяна О первой жене актера известно мало, Кнара была однокурсницей Мкртчяна. Донару Пилосян, вторую супругу, он встретил в возрасте далеко за 30. Девушка тоже родилась в Ленинакане и поступила в театральный институт. Когда они познакомились, ей было всего 18 лет. Супруги вместе выступали в ереванском театре Сундукяна, кроме «Кавказской пленницы» снялись в «Хатабаре» и «Приключениях Мгера в отпуске». После рождения двух детей женщина стала странно себя вести, излишне ревновать мужа и устраивать сцены. Врачи диагностировали шизофрению. Она лечилась в Армении и Франции, но тщетно. В последний раз жена Мкртчяна вышла на сцену в 1982 году, последующие 20 лет до самой смерти она провела в психиатрической лечебнице Севана.

Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / RuTube

Психическая болезнь передалась младшему ребенку, сыну Вазгену. Его положили в ту же больницу, что и мать. Близкие рассказывали, что при встрече в коридоре они не узнали друг друга. Мужчина умер в 33-летнем возрасте от проблем с печенью. Дочь актера Нунэ после замужества переехала в Аргентину. Он умерла через пять лет после отца от тромба. Внучка Мкртчяна осталась жить за границей. В 54 года актер женился в третий раз, на Тамаре Оганесян — дочери председателя Союза писателей Армении Грачьи Оганесяна. Разница в возрасте составляла 25 лет, жена оказалась слишком молодой и темпераментной. Брак быстро распался. Алкогольная зависимость На фоне семейных неурядиц актер запил. Из-за этого пристрастия даже чуть не сорвались съемки «Мимино». Эпизод с танцем снимали в ресторане гостиницы «Россия». Там Мкртчян выпил до такой степени, что пришлось изменить окончание сцены — он не смог сесть на шпагат и поднять брошенный девушкой платок зубами, поэтому Данелия попросил исполнителя главной роли Вахтанга Кикабидзе просто выхватить аксессуар.

Фото: РИА «Новости»

Армянский актер Азат Шеренц вспоминал, что Мкртчян пил много, но никогда не лечился. Вино он называл кислятиной и предпочитал водку. Из-за этого здоровье актера подкосилось, появились проблемы с печенью. Умер Мкртчян 29 декабря 1993 года в Ереване от инфаркта. Несмотря на боевые действия в Нагорном Карабахе и массовое отключение электричества, на панихиду приехали тысячи людей даже из отдаленных уголков Армении. Актера похоронили в пантеоне парка имени Комитаса.