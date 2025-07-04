Алкоголь и шизофрения в жизни Фрунзика Мкртчяна. Что стало со звездой «Мимино»
Фрунзик Мкртчян прославился своей комедийностью, хотя и пережил несколько больших трагедий в личной жизни. У его жены и сына диагностировали шизофрению, а сам актер умер в 64 года от инфаркта. Как жил и чем запомнился шофер из «Мимино» — в материале 360.ru.
Настоящее имя Фрунзика Мкртчяна
Будущий актер родился 4 июля 1930 года в Ленинакане, который теперь называется Гюмри. Родители по моде того времени назвали мальчика Фрунзе в честь военачальника Красной армии в годы Гражданской войны Михаила Фрунзе, но дома величали Мгером, что переводится с армянского как «солнце, свет». Поклонникам он запомнился по ласковому имени Фрунзик, а друзья детства дали прозвище Нос.
Отец Мушег работал табельщиком на текстильном комбинате, мать Санам — там же посудомойкой в столовой. Они выросли в одном детском доме, поженились, завели четырех детей. За кражу пяти метров ткани Мкртчян-старший провел 10 лет на лесоповале в Нижнем Тагиле.
Деспотичный отец не разделял фантазий сына о театре. Он хотел, чтобы Фрунзик стал художником, но тот пошел в драмкружок, потом в студию при Ленинаканском театре и Ереванский театрально-художественный институт. Поступление в вуз он называл трагикомедией — одна девушка брезгливо спросила, смотрелся ли этот человек хоть раз в зеркало. Тем не менее, приемная комиссия зачислила его, а к 26 годам Мкртчян стал звездой театрального Еревана и отчаянным сердцеедом.
Мкртчян считался мастером импровизаций и перевоплощений. Его дебютом на профессиональной сцене стал «Гамлет». Молодого актера попросили заменить коллегу в эпизодической роли. Он смотрелся настолько нелепо, что один из коллег не сдержался, произнес фразу не по сценарию и вызвал в зале гомерический смех.
Шофер из «Мимино»
В фильмографии актера почти 50 работ. Одной из его самых успешных стала роль шофера Рубена Хачикяна в фильме «Мимино». Именно его герою принадлежали фразы «Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся» и «Спасибо, я пешком постою». Последнюю он придумал сам.
К 1977 году, когда проходили съемки, Мкртчян уже имел большой опыт работы в театре и кино. Кого именно он сыграет в новой картине Георгия Данелии, определил жребий — выбирали между водителем и эндокринологом.
Первые главные роли в фильмах начали доставаться ему 20 годами ранее. Сначала Мкртчян успешно сыграл в «01-99», затем в «Парни музкоманды», «Хозяин и слуга», «Треугольник», «Белый рояль». Звездными стали «Солдат и слон», «Мужчины», «Пощечина», «Песнь прошедших дней» и «Одиноким предоставляется общежитие».
Мкртчян попробовал себя в качестве режиссера, поставив в 1987 году вместе с Петром Днояном фильм-спектакль «На дне» по мотивам одноименной пьесы Максима Горького, и исполнив в нем роль барона. Напряженная работа так поглотила его, что пришлось отказаться от других проектов.
В «Кавказской пленнице, или новых приключениях Шурика» Леонида Гайдая актер сыграл дядю главной героини Джабраила. Экранная жена была его реальной супругой, с которой у актера связана одна из самых больших трагедий в жизни.
Чем болела жена Мкртчяна
О первой жене актера известно мало, Кнара была однокурсницей Мкртчяна. Донару Пилосян, вторую супругу, он встретил в возрасте далеко за 30. Девушка тоже родилась в Ленинакане и поступила в театральный институт. Когда они познакомились, ей было всего 18 лет. Супруги вместе выступали в ереванском театре Сундукяна, кроме «Кавказской пленницы» снялись в «Хатабаре» и «Приключениях Мгера в отпуске».
После рождения двух детей женщина стала странно себя вести, излишне ревновать мужа и устраивать сцены. Врачи диагностировали шизофрению. Она лечилась в Армении и Франции, но тщетно. В последний раз жена Мкртчяна вышла на сцену в 1982 году, последующие 20 лет до самой смерти она провела в психиатрической лечебнице Севана.
Психическая болезнь передалась младшему ребенку, сыну Вазгену. Его положили в ту же больницу, что и мать. Близкие рассказывали, что при встрече в коридоре они не узнали друг друга. Мужчина умер в 33-летнем возрасте от проблем с печенью. Дочь актера Нунэ после замужества переехала в Аргентину. Он умерла через пять лет после отца от тромба. Внучка Мкртчяна осталась жить за границей.
В 54 года актер женился в третий раз, на Тамаре Оганесян — дочери председателя Союза писателей Армении Грачьи Оганесяна. Разница в возрасте составляла 25 лет, жена оказалась слишком молодой и темпераментной. Брак быстро распался.
Алкогольная зависимость
На фоне семейных неурядиц актер запил. Из-за этого пристрастия даже чуть не сорвались съемки «Мимино». Эпизод с танцем снимали в ресторане гостиницы «Россия». Там Мкртчян выпил до такой степени, что пришлось изменить окончание сцены — он не смог сесть на шпагат и поднять брошенный девушкой платок зубами, поэтому Данелия попросил исполнителя главной роли Вахтанга Кикабидзе просто выхватить аксессуар.
Армянский актер Азат Шеренц вспоминал, что Мкртчян пил много, но никогда не лечился. Вино он называл кислятиной и предпочитал водку. Из-за этого здоровье актера подкосилось, появились проблемы с печенью.
Умер Мкртчян 29 декабря 1993 года в Ереване от инфаркта. Несмотря на боевые действия в Нагорном Карабахе и массовое отключение электричества, на панихиду приехали тысячи людей даже из отдаленных уголков Армении. Актера похоронили в пантеоне парка имени Комитаса.