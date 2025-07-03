Офицер до последнего вздоха. Генерал Михаил Гудков погиб от удара ВСУ по Курской области

Выдавленные из Курской области украинские боевики нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й бригады морской пехоты в районе села Коренево в среду, 2 июля. Вместе с офицерами погиб генерал-майор заместитель главнокомандующего ВМС Герой России Михаил Гудков. Звание не останавливало его от посещения передовой, а до назначения на высокий пост он командовал морпехами, которых в пример остальным ставил президент Владимир Путин.

Где служил генерал-майор Михаил Гудков

Уроженец Новосибирска, Михаил Гудков окончил местный военный институт, откуда по распределению попал в Воздушно-десантные войска и сделал головокружительную карьеру, пройдя путь от командира парашютно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. В 155-ю отдельную бригаду морской пехоты он пришел после окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил России и сначала занял пост заместителя командира, а потом возглавил соединение. После начала специальной военной операции вместе со своими бойцами Гудков отправился на защиту Донецкой и Луганской народных республик. В марте того же года за героизм, отвагу и мужество бригада получила почетное наименование гвардейской. После вторжения украинских боевиков в Курскую область военные принимали участие в освобождении региона и показали себя так хорошо, что обратили внимание высшего командования.

Фото: РИА «Новости»

Пример для всех остальных

Одной из лучших 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота президент России Владимир Путин назвал в марте этого года — во время посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске. Отдельно глава государства отметил вклад командующего объединением Михаила Гудкова.

По мнению министра обороны, начальника Генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться на другие подразделения вооруженных сил и, прежде всего, подразделения морской пехоты. Владимир Путин президент России

Обращаясь к генерал-майору, глава государства заявил, что принял решение перевести его на пост заместителя командующего Военно-морскими силами. «Задача простая, хотя и масштабная: несмотря на то что все морпехи показывают себя самым наилучшим образом, все эти подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого вы довели 155-ю бригаду морской пехоты», — пояснил Путин. Он добавил, что в рамках реорганизации из бригад морских пехотинцев создадут три дивизии, а потому работы по боевой подготовке будет достаточно.

Фото: РИА «Новости»

Как погиб генерал-майор Михаил Гудков

Заняв пост заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами, свою бригаду в Курской области генерал-майор Гудков не оставил. «Он продолжал лично выезжать в части, бывать на позициях. Настоящий воин, человек исключительной силы духа, мужества, решительности. Его бригаду перебрасывали на самые трудные направления, где их помощь нужна была больше всего. Какими бы недостижимыми задачи ни казались, 155-я их выполняла», — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В Telegram-канале он опубликовал фотографию вместе с командиром бригады, сделанную в Кореневе в начале года. «Никто не мог представить, что поклонный крест за нашими спинами наполнится теперь таким печальным смыслом», — добавил Хинштейн. Он подчеркнул, что бригада морпехов стала для Курской области особенной и по просьбе командира президент присвоил соединению почетное наименование «Курская». В пресс-службе Минобороны сообщили, что Михаил Гудков погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области в минувшую среду, 2 июля. Всероссийская общественная организация морпехов «Тайфун» в своем некрологе отметила, что офицер находился на командном пункте 155-й бригады в Кореневе, когда туда ударили четыре ракеты, запущенные украинскими боевиками. Вместе с ним погибли более 10 офицеров.

Фото: Александр Хинштейн / Telegram

«Мы часто были к нему несправедливы, но, когда присмотрелись повнимательнее к другим командирам, поняли: он настоящий Герой России», — заявили в организации. Хорошо знавший Гудкова губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал погибшего офицера сильным духом воином, который нигде себя не представлял, кроме флота. «Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры», — подчеркнул он. Александр Хинштейн пообещал увековечить память погибшего Героя России, который отдал жизнь за освобождение Курской области. Весь состав группировки «Север» выразил слова соболезнования родным и близким генерал-майора. «Клянемся, что мы закончим все начинания Михаила Евгеньевича, враг будет окончательно разбит, а исконно русские земли освобождены!» — пообещали они.