Цыганова против всех. Чем известна скандальная исполнительница «Русской водки»

Вика Цыганова могла бы стать знаменитой актрисой, но выбрала музыку. Но в этой сфере в последние годы удача ее покинула — вместо песен популярность принесли скандалы и склоки. Как начинала и к чему пришла звезда 1990-х годов — в материале 360.ru.

Кто такая Вика Цыганова Родилась под фамилией Жукова 28 октября 1963 года в Хабаровске. Ее отец, морской офицер Юрий Жуков, бабушка и дедушка играли на музыкальных инструментах, поэтому отдали девочку в музыкальную школу. Мать работала заведующей детским садом. У Цыгановой актерское образование: после школы окончила Дальневосточный институт искусств по специальности «Актриса театра и кино». Во время учебы занималась у старшего преподавателя кафедры оперного пения Натальи Шишлянниковой, поэтому после получения диплома пошла по вокальной стезе — работала сначала в Еврейском камерном музыкальном театре, затем в областном театре драмы в Иванове и Молодежном музыкальном театре Магаданской филармонии. Группа «Море» с Цыгановой В шоу-бизнес вошла солисткой группы «Море», игравшей в стиле диско-перестройки. Коллектив просуществовал недолго, с 1988 по 1990 год, и выпустил всего два альбома — «Каравелла любви» и «Осенний день».

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

За три года музыканты успели проехаться с гастролями по крупнейшим городам страны и выступить в седьмом промежуточном выпуске всесоюзного конкурса «Песня года — 89» наряду с Юрием Антоновым, Машей Распутиной, Ларисой Долиной и Александром Малининым. Правда, в финал «Море» все-таки не прошло. Выйдя замуж за поэта, продюсера и дизайнера Вадима Цыганова, певица сменила фамилию и начала сольную карьеру. С тех пор трижды становилась лауреатом премии «Шансон года», в том числе с песней «Приходите в мой дом» в сотрудничестве с Михаилом Кругом. Цыганова утверждала, что центральное телевидение блокировало ее вплоть до 2002 года. После выступления на ракетном крейсере «Москва» в день Военно-морского флота все изменилось. Отношение к СВО Цыгановы всегда позиционировали себя как убежденных патриотов, причем задолго до спецоперации на Украине. В нулевых певица возглавляла Центр патриотического искусства московского областного отделения ветеранского движения «Боевое братство», затем вместе с композитором Нинославом Адемовичем выпустила на слова мужа «Гимн Новороссии». В 2016 году выступила на авиабазе Хмеймим в Сирии, а на президентских выборах 2018 года стала доверенным лицом Владимира Путина.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Цыганова попала под украинские санкции и в латвийский стоп-лист на въезд. Но в России тоже не все оценили ее патриотические порывы. Например, организаторы некоторых шоу просили не петь «Крым» — песню, написанную в 2014 году в ответ на воссоединение. «Мне сказали за кулисами: „Нет! Вас позвали — пойте увеселительные песни. Вас позвали веселить людей!“ Я была в растерянности: как?! <…> Я понимала, что меня больше не позовут, но я начала петь», — рассказала она. Песня «Вагнер» В октябре 2022 года на пике популярности ЧВК «Вагнер» супруги выпустили одноименную песню. Цыганов написал ее после случая в Адлере: в музей музыкантов «Святая Виктория» ворвался поклонник, рассказавший о сослуживце, которого из-за травмы взяли только к Евгению Пригожину. «По сути, „Вагнер“ — это уже целое движение. И нам с Викторией захотелось посвятить ему песню. В ней звучит и английская музыка и фрагменты композиций Рихарда Вагнера. В общем, надергали понемногу из классики, добавили музыкальные аранжировки и сделали свое словесное сопровождение», — рассказал Цыганов. Клип тоже слепили из того, что было: взяли видео с бойцами из интернета и нарезку из фильмов. Цыгановы рассчитывали попасть в волну, но вышло немного по-другому. «Вагнеровцам» песня понравилась, за сутки клип набрал больше 100 тысяч просмотров в интернете. Но ее не пускали на телевидение, а авторам угрожали.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Угрозы сыпались с самого начала, и сумасшедших было много. Ну, попросила на всякий случай ребят из ФСБ проанализировать ситуацию. Они сказали заявление написать — я и написала», — рассказала певица. После того, как в июне 2023 года подразделения ЧВК «Вагнер» двинулись на Москву, песня стала совсем неуместной, а Цыгановы, что называется, переобулись в воздухе. В октябрьском интервью Юрию Дудю* они заявили, что вообще-то никогда не питали симпатий к Пригожину. «Манера поведения этого человека и его психотип мне не нравились и не нравятся сейчас. Я не говорил про него ничего плохого и ничего хорошего. Я писал песню воинам, там Пригожина нет», — сказал автор текста песни. Интервью Цыгановых Дудю* Интервью Цыгановых Дудю* наделало много шума. Журналист пригласил только певицу, но она пришла вместе с мужем. Съемки прошли в Дубае, продолжительность итоговой версии — более трех часов. Гости выдвигали конспирологические теории о рептилоидах в мировом правительстве, называли происходящее на Украине «священной военной операцией», рассуждали о Боге и Сатане, утверждали, что логотип Apple отсылает к надкушенному яблоку из Эдема, а Конституцию России написали американцы. Интервью быстро разобрали на мемы.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Увидев реакцию, Цыганова заявила в Telegram-канале, что не давала интервью Дудю*, а опубликованное на его канале видео — это дипфейк, сделанный нейросетью. Потом пришлось таки признать, что встреча имела место. Цыганова заявила, что разочаровалась в Дуде* — считала умнее, а он просто «кидался какашками в сторону России».

«Комментарии, которые я читаю, я понимаю: это, в основном, сообщество ЛГБТ** и оголтелые русофобы. Но мы готовы были к этой реакции», — сказала она. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал от прокуратуры проверить Дудя* на дискредитацию армии. Журналистка Ксения Собчак раскритиковала коллегу за странный выбор гостей, ведь тот же писатель-патриот Захар Прилепин, с которым у нее диаметрально противоположные взгляды, намного более интересный собеседник. «Не зря съездили. Я тоже думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. Рептилоиды не могут быть православными христианам», — отреагировал Цыганов.

Обыск у Цыгановых После интервью Дудю* у семьи Цыгановых начались проблемы. Продюсер заявил, что на одном из телеканалов сорвалось обещанное поздравление певицы с 60-летием, потому она якобы попала в черный список. Вечером 4 ноября, через несколько дней после публикации второй части интервью, Цыганова напугала подписчиков странными постами. Певица утверждала, что в ее доме по доносу Собчак прошли обыски, изъяли туфли и нейросеть.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Цыганов оправдался за жену — по его словам, произошел розыгрыш. Причем к нему якобы были причастны пранкеры Лексус и Вован. «Обыски прошли офигенно, да? Значит, пришли рептилоиды к нам, искали совесть, честь и, конечно же, не забыли спросить о вере, надежде и любви», — сказал он. Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, те самые пранкеры, назвали слова Цыганова о своей причастности бредом воспаленного сознания. Они предложили вызвать супругам неотложную психиатрическую помощь. Цыганова против всех: вторая Поплавская? В то, что певица стала персоной нон грата в шоу-бизнесе, поверить не сложно. Отношения с коллегами у нее давно не заладились. Еще в 1990-е она присоединилась к травле Азизы после смерти Игоря Талькова. Многие считали, что она могла предотвратить преступление. Цыганова утверждала, что должна была представлять страну на «Евровидении» 1994 года с песней «Вернусь в Россию на рассвете». Певица не сомневалась в успехе, но на отборочный тур приехала Азиза, считавшаяся нерукопожатной. «Я сразу заявила, что я с Азизой на одной сцене петь не буду. Потому что я лично знала Игоря Талькова, я очень многих знала. И Круга, и Талькова. Это были мои друзья и я их похоронила. Поэтому я не смогла» — рассказала она.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В итоге на конкурс поехала Маша Кац, которая принесла стране девятое место. А Цыганова со временем уподобилась Юрию Лозе и Яне Поплавской — охотно критиковала коллег. С началом СВО она обрушилась не только на уехавших за границу, но и всех «молчунов», оставшихся в России. Цыганова предложила не просто отменять, а выгонять лжепатриотов. «Перечислять этих артистов не имеет смысла. Можете включить канал „Россия“ и посмотреть на них. Они, кстати, у нас возглавляют „Комитет культуры СВО“. Я ни разу не слышала высказываний этих народных артистов», — сказала певица. Новый виток популярности Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и Лолиты Милявской ей тоже не понравился. Цыганова заявила, что они не привьют зумерам традиционные ценности, а лишь получат дешевый заработок. Присоединилась певица и к гонениям на участников «голой вечеринки»: Насти Ивлеевой, Филиппа Киркорова и «Глюкозы».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Досталось даже американскому рэперу Xzibit, который на концерте в «Лужниках» выпил бутылку воды под видом алкоголя. Исполнительница песни «Русская водка» обвинила его в пропаганде алкоголизма. «Что продемонстрировал этот заморский рэпер на потенциально детскую аудиторию? <…> Мало нам алкогольной пропаганды от отечественных артистов типа панка Шнура, теперь и приезжие рэперы транслируют свою культуру, поддакивающую тем порокам нашего общества, которых и без того через край», — возмутилась Цыганова. Личная жизнь: почему у Цыгановых нет детей За 35 лет в браке Цыгановы так и не обзавелись детьми. Певица заявляла, что хотела бы большую семью, но не смогла забеременеть. «Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь», — сказала она однажды.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Бесплодие, по ее словам, стало следствием слабого здоровья. В детстве Цыганова много болела, перенесла двустороннюю пневмонию. На первых гастролях попала в аварию, в которой сломала руку и получила удар по голове, после которого развилась эпилепсия. Приступы не проходили 15 лет, пока певица не встретила хорошего врача. В 2007 году новая напасть. Цыганова подарила супругу экзотического попугая, который умер через 11 дней и заразил членов семьи орнитозом. Певица и ее мать попали в больницу с высокой температурой, затрудненным дыханием и параличом конечностей. Тогда артистка перенесла клиническую смерть. Вместо детей супруги обзавелись хозяйством. Живя в трехэтажном загородном особняке общей площадью 800 квадратных метров они завели козла, трех козочек, кур, петуха и индюшек. Еще одно детище Цыгановых — ателье. Они много лет шьют верхнюю одежду в старорусском стиле. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. ** Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.