«Ты пустой и бесполезный». Ивлеева призналась, что дошла до уныния после «голой вечеринки»
После «голой вечеринки» в 2023 году блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева на время пропала из медиапространства. Недавно она рассказала, как жила после скандала и что помогло ей в трудный жизненный период.
«Нет сегодня, вчера, завтра»
Настя призналась, что после «голой вечеринки» страдала, чувствовала себя бесполезной и разочаровалась в людях.
«Я отлично помню момент, когда дошла до уныния. И это страшно, так как все становится бессмысленным, нет сегодня, вчера, завтра. Ты пустой и бесполезный. Вот такое ощущение было, и это, честно сказать, хуже истеричных и надрывных слез и переживаний», — поделилась ведущая в соцсетях.
После резонанской тусовки Ивлеева кардинально сменила имидж и переехала в деревню с мужем, ведущим Филиппом Бегаком. Блогер не скучает по старой версии себя.
Сила исповеди
Спокойствие и силы Ивлеева обрела после того, как пришла в церковь и исповедовалась.
«Не могу сказать, что произошло чудо на следующий день, но появились силы и спокойствие», — сказала она.
Ведущая честно и от всего сердца доверила свою судьбу Богу и Вселенной, после чего в ее жизни стали происходить перемены: пришли новые решения, помощь, и в целом ситуация начала налаживаться. Блогер подчеркнула: важно делать все возможное в сложных обстоятельствах, но не стремиться к тотальному контролю.
О личной жизни Ивлеева старалась не распространяться, пока внезапно не сообщила поклонникам, что вышла замуж.
«Жизнь вообще не учит?»
Недавно 34-летняя блогер устроила фотосессию в лучах закатного солнца. Настя позировала, чтоя в озере в платье с цветочной вышивкой. Ткань намокла и показала шикарную фигуру звезды. Ивлеева не стала подписывать снимки и оставила под ними лишь эмодзи медузы.
Мнения подписчиков о фото разделились.
«Я до последнего ждала и верила, что она вернется! И вот она как феникс»;
«Ты прекрасна! Возвращаешься красиво»;
«Каждый новый пост будоражит еще больше, чем предыдущий»;
«Шикарная, фигура невероятная».
Другие раскритиковали ведущую.
«Жизнь вообще не учит?»;
«Голая вечеринка вернулась»;
«Ждет, когда окончательно ее заблокируют»;
«Ой, Настя, по лезвию ножа ходишь».