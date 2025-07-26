Сегодня 17:05 «Ты пустой и бесполезный». Ивлеева призналась, что дошла до уныния после «голой вечеринки» 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Анастасия Ивлеева

После «голой вечеринки» в 2023 году блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева на время пропала из медиапространства. Недавно она рассказала, как жила после скандала и что помогло ей в трудный жизненный период.

«Нет сегодня, вчера, завтра» Настя призналась, что после «голой вечеринки» страдала, чувствовала себя бесполезной и разочаровалась в людях. «Я отлично помню момент, когда дошла до уныния. И это страшно, так как все становится бессмысленным, нет сегодня, вчера, завтра. Ты пустой и бесполезный. Вот такое ощущение было, и это, честно сказать, хуже истеричных и надрывных слез и переживаний», — поделилась ведущая в соцсетях. После резонанской тусовки Ивлеева кардинально сменила имидж и переехала в деревню с мужем, ведущим Филиппом Бегаком. Блогер не скучает по старой версии себя.

Фото: РИА «Новости»

Сила исповеди Спокойствие и силы Ивлеева обрела после того, как пришла в церковь и исповедовалась. «Не могу сказать, что произошло чудо на следующий день, но появились силы и спокойствие», — сказала она. Ведущая честно и от всего сердца доверила свою судьбу Богу и Вселенной, после чего в ее жизни стали происходить перемены: пришли новые решения, помощь, и в целом ситуация начала налаживаться. Блогер подчеркнула: важно делать все возможное в сложных обстоятельствах, но не стремиться к тотальному контролю. О личной жизни Ивлеева старалась не распространяться, пока внезапно не сообщила поклонникам, что вышла замуж.

Фото: РИА «Новости»

«Жизнь вообще не учит?» Недавно 34-летняя блогер устроила фотосессию в лучах закатного солнца. Настя позировала, чтоя в озере в платье с цветочной вышивкой. Ткань намокла и показала шикарную фигуру звезды. Ивлеева не стала подписывать снимки и оставила под ними лишь эмодзи медузы. Мнения подписчиков о фото разделились. «Я до последнего ждала и верила, что она вернется! И вот она как феникс»; «Ты прекрасна! Возвращаешься красиво»; «Каждый новый пост будоражит еще больше, чем предыдущий»; «Шикарная, фигура невероятная». Другие раскритиковали ведущую. «Жизнь вообще не учит?»; «Голая вечеринка вернулась»; «Ждет, когда окончательно ее заблокируют»; «Ой, Настя, по лезвию ножа ходишь».