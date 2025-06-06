ЧВК «Вагнер» завершила миссию в Мали

Российская частная военная компания «Вагнер» завершила миссию на территории Мали, которая продлилась три с половиной года. Об этом сообщила пресс-служба ЧВК.

В компании отметили, что бойцы группы в ходе операции против террористических группировок уничтожили тысячи участников вооруженных формирований в районах Ниафунке, Муре и Масина.

ЧВК «Вагнер» способствовала достижению ключевых целей — значительного расширения зоны контроля правительственных сил, ликвидации террористических угроз и стабилизации обстановки.

Российская компания заявила о восстановлении правительством Мали контроля над основными транспортными магистралями и ресурсными центрами страны.

Ранее экс-вагнеровец Максим Валявкин рассказал, что среди бойцов «Вагнера» есть группа, которую называют «мамонтами». Они прошли особую подготовку, включающую упорные тренировки с различными видами оружия.