«Успешная русификация». Американский рэпер выпил водку залпом на концерте
Американский рэп-исполнитель Xzibit залпом выпил бутылку водки во время выступления на столичном стадионе «Лужники». Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
«Русификация прошла успешно», — подписали видео авторы канала.
На кадрах видно, как артист осушил бутылку водки в несколько подходов. Ему явно это далось непросто. Затем он улыбнулся и продолжил выступление.
Рэпер Xzibit анонсировал сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут 3 и 4 декабря. Музыкант пообещал устроить большое шоу.
Прошлой весной американский рэпер вместе с красноярской фолн-поп группой OTYKEN презентовали ремикс на песню Belief, который свели в Лос-Анджелесе.