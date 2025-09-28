«Успешная русификация». Американский рэпер выпил водку залпом на концерте

Рэпер Xzibit русифицировался, осушив бутылку водки на концерте в Москве

Американский рэп-исполнитель Xzibit залпом выпил бутылку водки во время выступления на столичном стадионе «Лужники». Кадры опубликовал Telegram-канал Mash .

«Русификация прошла успешно», — подписали видео авторы канала.

На кадрах видно, как артист осушил бутылку водки в несколько подходов. Ему явно это далось непросто. Затем он улыбнулся и продолжил выступление.

Рэпер Xzibit анонсировал сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут 3 и 4 декабря. Музыкант пообещал устроить большое шоу.

Прошлой весной американский рэпер вместе с красноярской фолн-поп группой OTYKEN презентовали ремикс на песню Belief, который свели в Лос-Анджелесе.