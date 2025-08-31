Продюсер Дворцов предсказал Надежде Кадышевой музыкальный успех в жанре рэпа

В интернете стал популярным видеоролик, на котором певица Надежда Кадышева исполняет отрывок в стиле рэпа. Пользователи были в восторге, и некоторые предположили, что артистка решила попробовать себя в новом направлении. Чтобы узнать, сможет ли исполнительница хита «Течет ручей» покорить слушателей своим новым образом, Общественная Служба Новостей обратилась к продюсеру Сергею Дворцову.

«Кадышева — это новая примадонна нашей эстрады. Она сейчас полноценно лидирует среди молодой аудитории. И то, что она сейчас решила попробовать себя в жанре рэпа — это новое амплуа, которое завирусится и вновь, так сказать, перетянет на свою сторону именно молодых людей и юных исполнителей», — отметил музыкальный эксперт.

Продюсер также считает, что, обновив свой репертуар, Кадышева сможет привлечь к себе много молодых артистов, которые захотят записать с ней совместный трек. В этом жанре исполнительницу также может ожидать прорыв и настоящий успех, подчеркнул Дворцов.