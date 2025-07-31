Антонов жестко ответил Макаревичу, оскорбившему Пахмутову
Юрий Антонов отреагировал на слова Макаревича о Пахмутовой
Юрий Антонов вступился за Александру Пахмутову, о которой не лучшим образом высказался Андрей Макаревич*. В беседе с «Абзацем» композитор заявил, что не стоит обращать внимания на слова лидера группы «Машина времени».
«Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие — это их проблемы», — сказал Антонов.
Макаревич* накануне в интервью заявил, что Александру Пахмутову якобы сложно назвать хорошим композитором, а ее новые композиции и вовсе назвал ужасными.
Ранее стало известно, что на жену лидера «Машины времени» напала акула. Сам артист не бросился спасать супругу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.