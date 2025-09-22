Сегодня 13:00 «Брал на понт, тушите свет…» В ГД захотели цензурировать песни Круга, ради чего? Критик Рудченко выступил против запрета композиций Круга 0 0 0 Фото: Igor Primak / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Госдуме озаботились вопросом запрета песен Михаила Круга с ненормативной лексикой и «отсутствием соответствия традиционным ценностям». Причем призыв цензурировать шансонье оценили не все депутаты. Стоит ли фанатам артиста, пока не поздно, начинать качать его треки, разбирался 360.ru.

Зачем Кругу цензура? С предложением не популяризировать песни Круга с ненормативной лексикой выступила парламентарий Ольга Германова. В беседе с «Абзацем» она также призвала не публиковать его композиции в Сети без ограничений. «Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и которые не несут подтверждения нашим ценностям, не надо опубличивать, пускать в эфир и так далее», — сказала она.

Музыкальный критик и медиаэксперт Павел Рудченко после этого призыва посоветовал депутатам не заниматься запретом творческого контента, поскольку это может вылиться в нарушение конституционных прав россиян.

По мнению специалиста, музыкальным, художественным и визуальным контентом должно заниматься экспертное сообщество. «Именно оно должно определять, что действительно нужно прямо-таки запретить, а что — регулировать в публичном пространстве. <…> Как бы не получилось нарушение конституционных прав наших граждан», — отметил Рудченко в беседе с 360.ru.

ГД должна заниматься не запретом всего подряд, а регулированием контента в публичном пространстве, подчеркнул критик. Он привел в пример стрим-каналы или концерты, где должна быть возрастная маркировка. «Запретив то, что становится в определенном роде легендой, можно нарваться на непонимание общества и определенный негатив. Стоит не перегибать палку и уходить в запреты, а больше обратить внимание на регулирование. Да, это сложнее. Сложнее регулировать, выявлять и работать», — отрезал эксперт.

Проще, конечно, запретить, но всегда творческие люди создавали и будут создавать свои творения как в рамках, так и на грани, переходя определенные рамки. Павел Рудченко

«Тюремный шансон пусть будет» Вопросы о запрете концертов, не соответствующих нормам морали, тоже нужно решать с помощью экспертного сообщества, добавил Рудченко. Важно работать с рекламой и пропагандой.

«В противном случае подобное творчество может уйти в серую зону, которая не будет никак контролироваться, не будет подвластна регулировке, и авторские отчисления авторы получать не будут. Будет вообще неконтролируемая история», — заключил он.

Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко не согласилась со своей коллегой в вопросе ограничения песен Круга. «Я с ней не согласна по поводу цензуры Круга. Он уже публично исполнил все эти песни. Там вообще тюремная романтика. Тюремный шансон пусть будет. <…> Мат надо запикивать, как у нас принято», — сказала она в беседе с 360.ru.