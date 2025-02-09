Сегодня 04:24 Темная судьба Маргариты Суханкиной. В погоне за счастьем звезда «Миража» пережила аборт и насилие 0 0 0 Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / Global Look Press Знаменитости

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Ее голос в 80-х звучал из каждого магнитофона, но за сценой Маргарита Суханкина, неизвестная почти никому из поклонников настоящая солистка легендарной группы «Мираж», скрывала личную драму, сравнимую с античной трагедией. Как певица Маргарита Суханкина пережила измены, насилие и предательство — в материале 360.ru.

Кем была Маргарита Суханкина в юности Семья Маргариты отличалась склонностью к точным наукам. Сама девочка еще в четыре года показывала музыкальные способности, на что обратила внимание воспитательница в детском саду. Малышку отвели в музыкальную школу. Ее талант быстро расцвел. Уже в 1975 году, благодаря своему выдающемуся голосу, Суханкина попала на Всесоюзное радио и начала гастролировать по СССР, а затем и за границей. Юность певицы была полна музыкальных открытий, участий в конкурсах и первых выступлений, которые закалили ее характер и подготовили к будущим испытаниям — их, к сожалению, судьба для артистки приготовила с лихвой. Грубый иностранец Суханкиной В 24 года Маргарита, студентка консерватории, отправилась на стажировку в Германию, где встретила хорватского бизнесмена Антуна Маруну. Роман развился стремительно: влюбленные обвенчались по католическому обряду в Югославии, Суханкина взяла фамилию мужа. Семейная идиллия длилась недолго. Антун требовал, чтобы жена отказалась от карьеры и посвятила себя дому, Маргарита не смогла бросить сцену. Вернувшись с гастролей, она застала мужа с другой женщиной. Брак распался через два года, оставив певицу с разбитым сердцем — и фамилией, которую она менять не стала. К тому времени у Маргариты были на то серьезные причины.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

Как артистка пела за весь «Мираж» Дело в том, что юная Маргарита, теперь уже Маруна, к этому моменту стала одной из ведущих оперных солисток Большого театра. А за пределами этой величайшей сцены артистка записала десятки хитов для группы «Мираж». Маргарита не хотела связывать свое имя с популярной музыкой — опасалась навредить оперной карьере. Поэтому под фонограмму артистки на сцену выходили такие звезды как Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая и Ирина Салтыкова. Кто испортил жизнь Маргариты Суханкиной Параллельно Маргарита пыталась устроить свою личную жизнь. Следующим избранником артистки стал композитор Александр, музыкант Большого театра. Его фамилии певица в интервью не называла. Суханкина верила, что сумеет спасти творческого человека от алкогольной зависимости, но серьезно ошиблась. Когда она забеременела, муж устроил истерику: «Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!». После этого мужчина избил Маргариту, под давлением она согласилась на аборт, притом уже на очень позднем сроке. Через несколько месяцев она снова забеременела, но на восьмом месяце ребенок погиб в утробе из-за инфекции, вызванной осложнениями после аборта. Гибель нерожденных детей оставила глубокие шрамы в душе певицы.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / Global Look Press

Как певица вышла за «маменькиного сынка» Не сумев обрести покой после первых двух трагичных браков, Маргарита решила попробовать вновь найти свое счастье. Но и третий ее союз оказался неудачным. Избранник, концертмейстер из Большого театра, оказался «маменькиным сынком». Он требовал жену перебраться в дом к свекрови, да и в целом был очень беспомощным в быту. Дальше любовная лодка артистки в этом направлении не поплыла. Последний брак Суханкиной Четвертый брак стал последней попыткой Маргариты Суханкиной построить полноценную семью. На этот раз ей повезло найти спутника жизни в лице отставного военного инженера, который, несмотря на первоначальное нежелание принимать творческую карьеру жены, вскоре научился уважать ее успехи. Однако и этот союз не смог укрыть артистку от всех жизненных бурь: постоянные разногласия, недопонимание и несбывшиеся ожидания привели к очередному разрыву. Не последнюю роль в этом сыграла и измена мужа.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

Возвращение Маргариты Суханкиной с «Миражом» В начале 2000-х основатель «Миража» Андрей Литягин решил возродить легендарную группу, притом показав публике его настоящий голос — Маргариту. Первый альбом, «Просто Мираж», вышел в 2004 году: Маргарита Суханкина впервые вышла на сцену как солистка. Намного позднее тот же Литягин в суде оспорил права Суханкиной на песни оригинального состава «Миража». Тяжбы по некоторым трекам тянутся до сих пор, но артистке это не слишком мешает — после длительного перерыва ее карьера пошла в гору. Как Суханкина завела наконец детей Несмотря на многочисленные неудачи в браке, Маргарита всегда мечтала стать матерью. После того, как врачи запретили ей рожать из-за угрозы здоровью, певица приняла судьбоносное решение — усыновить детей. В 2013 году она взяла в семью сразу двоих: четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Леру, дав им новую жизнь и возможность обрести любовь. Процесс усыновления был нелегким — дети из неблагополучных семей требовали огромного терпения и заботы. Маргарита вложила всю свою любовь и силы в воспитание Сергея и Леры, помогая им адаптироваться в новой семье и восстанавливая их здоровье и психику. Детей хотели отобрать Биологические родители попытались отобрать детей у Маргариты в 2014 году. Артистка дала им мощный отпор, ситуация попала в СМИ. Быстро выяснилось, что отец малышей провел в тюрьме годы — у мужчины было пять судимостей. Мать лишили родительских прав за антисоциальное поведение. Столкнувшись с непреодолимой волей Суханкиной, оба маргинала канули в Лету.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

«Слово пацана» и Маргарита Суханкина Новый всплеск популярности певица пережила после выхода сериала «Слово пацана». Режиссер задействовал в работе песни «Миража» в ее исполнении — это легендарные «Музыка нас связала», «Новый герой», «Снова вместе» и «Я не шучу». В более поздних интервью Маргарита Суханкина признавала, что с гордостью относится к этому. Новая жизнь Маргариты Суханкиной Сегодня Маргарита Суханкина продолжает активную творческую деятельность. Помимо сольных концертов, она участвует в телевизионных проектах, дает интервью и делится опытом с молодыми исполнителями. Более того, артистка сумела сбросить вес со 100 до 70 килограммов, занялась спортом и полностью сменила имидж. Маргарита считает себя счастливым человеком. Она и в самом деле прошла сквозь невероятные трудности, способные сломать любого — но не ее.