Сегодня 05:00 Родила двойню и умерла за три месяца. Трагическая судьба Марии Зубаревой Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube Знаменитости

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Мария Зубарева прожила короткую, но яркую жизнь. Ее история — это пример того, как талант и обаяние могут остаться в памяти поколений даже спустя десятилетия после ухода. Ее героини остаются живыми на пленке, напоминая о той цене, которую иногда платят артисты за возможность выхода на сцену. Актрисы не стало 23 ноября 1993 года. Подробнее о ее судьбе — в материале 360.ru.

Биография Марии Зубаревой Родилась 24 февраля 1962 года в интеллигентной московской семье. Отец Владимир Меерзон писал сценарии в редакции программ для детей Центрального телевидения, мать Нина Зубарева работала телевизионным режиссером. Оба родителя создавали передачу «Спокойной ночи, малыши!». По воспоминаниям современников, именно Меерзон придумал концепцию вечерней программы для детей.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube

Наследница же не планировала идти на телевидение. Она окончила школу с углубленным изучением английского языка, проявляла успехи в математике, с восьмого класса занималась в Школе юного журналиста и готовилась поступать на иняз. Актерский талант в ней разглядели знакомые родителей. Однажды в гости зашли актриса Ирина Калиновская и ее муж, режиссер Леонид Калиновский, оба преподавали в Театральном училище имени Щукина. Они послушали, как Зубарева-младшая читает стихи, и посоветовали податься на актерский. Родители нехотя согласились. Педагог в Щукинском училище запрещал сниматься Через два месяца девушка поступила на курс к знаменитому педагогу Юрию Катин-Ярцеву — актеру, сыгравшему Джузеппе — Сизый нос в «Приключениях Буратино» и слугу барона в телефильме «Тот самый Мюнхгаузен». Под его руководством в разные годы учились такие звезды, как Константин Райкин, Наталья Варлей, Леонид Ярмольник и Вениамин Смехов.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube

Катин-Ярцев к каждому студенту находил индивидуальный подход. Он увидел в Зубаревой потенциал и, хотя занятия по актерскому мастерству давались ей легко, настаивал на полном погружении в учебу, запрещая сниматься до получения диплома. Актриса приняла его правила. Первые фильмы с ее участием вышли в 1984 году, через год после выпуска. В Московском драматическом театре имени Пушкина в спектакле «День Победы среди войны, или Блокадный оркестр» Зубарева сыграла еще через год. Актрису заметил Роман Виктюк Ее театральная карьера развивалась успешно она играла в популярных постановках своего времени. В спектакле «Сон в летнюю ночь» Зубаревой досталась роль Титании, в «Любви под вязами» — Эбби, в «Подонках» — принца.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube

«Блэз» с участием актрисы шел с большим аншлагом, билетов на него было не достать. Премьера комедии положений состоялась в марте 1990 года, Зубарева играла в ней служанку Мари. Позже по этому спектаклю сняли фильм-сериал с ее участием. На Зубареву обратил внимание Роман Виктюк. Он предложил роль Рене в спектакле «М. Баттерфляй» в «Фора-театре». Многие мечтали работать со знаменитым режиссером-провокатором, это был шанс на миллион. Актриса согласилась и не прогадала, постановка стала абсолютным хитом. После ухода Зубаревой эту роль передали Ирине Метлицкой. Волей судьбы она сгорела от рака всего через четыре года после смерти предшественницы. В каких фильмах снималась Зубарева В официальной фильмографии актрисы всего 10 фильмов. Один из них так и не был завершен.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube

Первый год после Щукинского училища прошел для Зубаревой очень плодотворно. Она сыграла Марию, жену Князева в фильме «Второй раз в Крыму» режиссера Павла Любимова, Галю, невесту Роберта в «Расставаниях» Гавриила Егиазарова и воспитательницу Алену Ивановну в «Третьем в пятом ряду» Сергея Олейника. Четырехсерийный фильм «Возвращение Будулая» Александра Бланка вышел в 1985 году. Зрители с нетерпением ждали продолжение сериала «Цыган» и тепло приняли премьеру.

До сих пор наши жители внимательно смотрят фильм, выискивая свои лица и лица знакомых, родных. В массовых сценах они же сами снимались. Наталья Калинина Дочь писателя Анатолия Калинина

Зубарева сыграла Наташу, невесту сына главного героя. Сюжетная линия с ее участием раскрыла личную историю Ивана вне конфликта с преступниками и поиска потерявшего память после избиения Будулая. Первой крупной ролью актрисы стал образ агронома Надежды Селиной в фильме «В распутицу» в 1986 году, снятый Андреем Разумовским. В будущем другая снятая им картина станет прорывом для Зубаревой. Жена Харатьяна в фильме «Мордашка» Роль Юлии в фильме «Мордашка» сделала актрису по-настоящему известной. Она сыграла искусствоведа из интеллигентной и обеспеченной семьи, влюбившуюся в парня со станции техобслуживания, которого сыграл Дмитрий Харатьян.

Фото: Классика жанра / Стоп-кадр видео Youtube

Узнав о похождениях мужа, героиня Зубаревой с мамой — Лией Ахеджаковой — уехала на дачу, а затем снова приняла мужа — избитого и покаявшегося, но продолжившего гулять. Фильм наделал много шума, в основном в негативном ключе. Во-первых, гардемарин Харатьян, любимец публики, предстал в плохом свете. Во-вторых, безнравственный образ Гены казался неуместным для советского общества. Критики считали «Мордашку» доказательством того, что независимое кино низкого качества, и ругали автором за попытку повторить славу «Маленькой Веры».

Интересно «Мордашка» вышла в 1990 году и стала первым советским фильмом, в титрах которого появилось слово «продюсер». Его выпустила одна из первых в СССР кинопродюсерских компаний — независимая студия «Фора-фильм», съемки длились всего два месяца.

Однако героине Зубаревой зрители сочувствовали, женщины узнавали в ней себя. Ее смазливого и расчетливого мужа-ловеласа в шутку называли «интермальчиком» по аналогии с фильмом Петра Тодоровского о валютной проститутке, вышедшем годом ранее. Скандальность фильма сыграла актрисе на руку. Впоследствии «Мордашка» нашла своего зрителя и получила признание, ее внесли в справочник «Новейшая история отечественного кино, 1986-2000» в качестве символа эпохи кооперативного кино. Русская «Санта-Барбара»: первая российская мыльная опера Разумовский уже в качестве продюсера, а не только режиссера, продолжил выпускать громкие премьеры. И приглашать актеров, знакомых по прежним работам, в том числе Зубареву.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube

Она получила роль в комедийной драме «Сукины дети» Леонида Филатова с Ларисой Удовиченко и Александром Абдуловым. В истории бунта, основанной на реальных событиях из жизни Театра на Таганке, Зубаревой досталась роль молодой актрисы Ниночки. Затем она сыграла Мари в комедии «Блэз», одну из главных ролей в «Гениальной идее» того же Разумовского и Марию Кузнецову в первой российской мыльной опере «Мелочи жизни». В момент показа сериал уступал по популярности только «Санта Барбаре». Мужья актрисы Зубаревой В студенчестве она познакомилась с музыкантом Борисом Кинером, он тоже учился в Щукинском училище на три курса старше. Мужчина покорил Зубареву красивыми ухаживаниями и, конечно, музыкой. Хотя у «лучика солнца», как ее называли окружающие, было много поклонников, она выбрала его. У пары родилась дочь Анна. Семейная жизнь быстро разладилась, произошел развод. Тогда объявился однокурсник Игорь Шавлак, который все это время вздыхал по Зубаревой и обещал, что рано или поздно добьется своего. Они поженились, дочь актрисы долго считала отчима родным отцом.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube

Счастливой развязки в духе «жили они долго и счастливо» не получилось. Шавлак не выдержал испытание медными трубами. Снявшись в фильмах «Поезд вне расписания» и «Черная стрела», он стал мегапопулярным у женщин и даже сам в штуку называл себя «королем пэтэушниц». За славой, как это часто бывает, пришли непомерные амбиции, а за ними — алкоголизм. Актер хотел попробовать себя в режиссуре, но ни один из его фильмов — боевики «Реванш» и «Великий муравьиный путь» — так и не вышли. В последнем снималась Зубарева. Семейная жизнь стала невыносимой, ведь в пьяном виде супруг вел себя агрессивно. Последней каплей стала измена Шавлака. Узнав, что костюмерша родит от него ребенка, Зубарева подала на развод. Умерла в 31 год от рака Так началась следующая и, к сожалению, последняя глава в ее жизни. Актриса встретила третьего мужа, имя которого не афишировала, и в 1992 году родила от него близнецов Рому и Лизу.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube

После появления детей она похудела и сильно уставала. До такой степени, что однажды потеряла сознание. Родные настояли на обследовании. Врачи диагностировали у Зубаревой неоперабельный рак. Лечение не помогло, она сгорела всего за три месяца. Сердце остановилось 23 ноября 1993 года, ей исполнился 31 год. Актрису похоронили на Введенском кладбище. Что стало с семьей Зубаревой после ее смерти «Мелочи жизни» досняли без нее, сериал выходил до 1995 года. Сценарий сериала быстро переписали, чтобы вывести героиню Зубаревой. По сюжету она умерла в ДТП. Новость и реальной гибели актрисы шокировала зрителей, ведь совсем недавно она мелькала в сериале. Никто не ожидал, что актриса умрет так рано.

Фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Стоп-кадр видео Youtube