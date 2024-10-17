«Итог? Страны не стало». Показ одного фильма развалил СССР

Советский Союз развалился после показа одного фильма — «Интердевочка». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил парламентарий.

Двухсерийный фильм «Интердевочка» — это драма о жизни валютной проститутки. Днем она работает медсестрой, а по ночам у нее совсем другая профессия. При этом женщина мечтает выйти замуж за иностранца.

В главной роли — Елена Яковлева, известная зрителям по сериалу «Каменская». Этот фильм стал одним из самых популярных во времена перестройки и лидером советского проката в 1989 году. Он был удостоен премии Токийского международного кинофестиваля 1989 года.

Володин подчеркнул, что стране стоит снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни.

«Если будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, мы поддержим», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что Запад с самого развала Советского Союза начал работать с сепаратистами и террористическими организациями. Европа не скрывала, что хотела поделить Россию на части.