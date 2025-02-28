Швеция, Мальта или Россия. Где живут дети патриота Дмитрия Харатьяна
Дмитрий Харатьян — один из самых ярких советских и российских артистов. Несмотря на мегапопулярность, известно лишь о двух его больших романах. Обе жены подарили ему детей, которые ведут непубличную жизнь. 360.ru выяснил, чем занимаются дочь и сын «гардемарина».
Жены Харатьяна
Его первой избранницей стала студентка Высшего театрального училища имени Щепкина Марина Буримова. Пара сыграла свадьбу в 1980 году, брак продлился восемь лет и распался из-за алкоголизма Харатьяна.
Позже актер заявил, что дело не только в зависимости. С самого начала Харатьян не относился к этому браку всерьез, ведь заключил его в ранней молодости и ради формальности — Буримовой требовалась прописка, чтобы остаться в Москве.
Больше известна его вторая жена, Марина Майко. Они познакомились на съемках в Одессе через год после развода актера. Харатьян снимался в «Частный детектив, или Операция Кооперация», а девушка — в фильме «Закат». Съемочные группы остановились в одной гостинице. К тому моменту артист три года не пил.
Только в 1997 году Харатьян решился на второй брак, но и он едва не распался. Актер, что называется, развязался. Майко не выдержала и уехала от пьющего мужа. Только после того, как он снова бросил пить, она вернулась.
Где живет и чем занимается дочь Харатьяна?
Дочери актера от первого брака уже 41 год, она родилась за четыре года до развода родителей. Первое время после их расставания Александра жила у отца, потом переехала к матери и виделась с Харатьяном на выходных и каникулах.
Она получила две профессии — финансиста и продюсера. Около 10 лет Александра специализировалась на подборе персонала, затем еще семь занималась развитием бизнеса и продвижением проектов. Но знакомство с будущим мужем полностью перевернуло ее жизнь.
В 2015 году во время поездки в Швецию она познакомилась с Маджидом Майе Хеджилоу. Ради романа со шведом иракского происхождения дочь Харатьяна бросила курить, занялась спортом и переехала в Стокгольм. Там она и вышла замуж. В 2022 году брак распался, Александра осталась в Европе и устроилась в службу для адаптации русскоязычных иммигрантов.
«Я думаю, что сейчас, по крайней мере, вряд ли вернется. Может быть позже. Она взрослый человек. Она состоявшаяся уже личность, она сама принимает решения», — отмечал Харатьян в одном из интервью.
При этом он заявлял, что Александра ни в коем случае не отказывается от родной страны.
Сын Харатьяна: возвращение в Россию
Майко родила актеру сына в 1998 году. Отец привил ему любовь к кинематографу, брал на эпизодические роли. В восьмилетнем возрасте Иван снялся в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова.
Иван рос рассеянным, тепличным ребенком, очень привязанным к дому и семье. После шестого класса родители отправили его на Мальту. Харатьян объяснил, что дело не в моде. Родители хотели, во-первых, закалить характер сына, сделать мальчика более самостоятельным, во-вторых, помочь с языками — Иван учился в русской школе, но с преподаванием на английском.
В отличие от сестры, сын Харатьяна вернулся в Россию и поступил во ВГИК на режиссерское отделение. В 2022 году вышел его фильм «Девушка с косой», через два года — «Душа».
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