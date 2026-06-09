Уехавшая в Израиль Ахеджакова продолжила получать российскую пенсию с надбавками

Актриса Лия Ахеджакова, переехавшая в Израиль, продолжает получать пенсию и проценты по вкладам в России. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Ахеджакова ежемесячно получает 95 тысяч рублей пенсии. В эту сумму входят надбавки — премия имени братьев Васильевых (бывшая Госпремия РСФСР) и доплата за звание народной артистки. Кроме того, в период с 2023-го по 2025 год актриса разместила на счетах в российских банках 2,2 миллиона рублей, с которых уже получила более 200 тысяч рублей процентов.

Ахеджакова, которой исполнилось 87 лет, большую часть времени живет в Израиле, но периодически бывает в Москве, где у нее остался муж Владимир Персиянов и их совместная недвижимость.

В эмиграцию артистка отправилась после ряда скандалов из-за ее проукраинской позиции. При этом она не признана иноагентом. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская так комментировала ситуацию: «Кто же будет старой бабушке статусы давать? Мы не людоеды же!»