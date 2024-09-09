Выставку к 60-летию телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» открыли в Мытищах
Жители Мытищ могут посетить экспозицию в честь 60-летнего юбилея телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Коллекцию, созданную Ириной Власовой, представили в Мытищинском историко-художественном музее.
Впервые телепередачу «Спокойной ночи, малыши» показали 1 сентября 1964 года. Первые выпуски представляли собой картинки с закадровым текстом. Позднее появились кукольные персонажи. Ирина Власова стала художником этой передачи, а после и главным редактором.
Она изготавливала первых кукол для программы своими руками: выбирала материалы, вязала и шила.
На выставке посетители увидят «Каркушу» и прототипы Пса Фили, а также иллюстрации из книг, авторскую графику, фото и документы с работами Ирины Власовой на Центральном телевидении СССР.
Выставка продлится до 29 сентября.
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