Получила по заслугам. За что суд приговорил Татьяну Лазареву к 6,5 года колонии?
Во вторник, 24 декабря, 2-ой Западный окружной военный суд приговорил актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* к 6,5 года лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Сейчас актриса находится за границей, поэтому приговор вынесли заочно.
«Лазаревой* назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе суда.
За что осудили Лазареву*
В августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов телеведущая одобрила террористические атаки украинских военных в России.
Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и… вы знаете, это ужасно, но я радуюсь.
Татьяна Лазарева*
Из-за этого в апреле 2024 года Генпрокуратура взялась проверить высказывания артистки на предмет оправдания терроризма. И уже 17 мая Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело, обнаружив в ее словах «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». Через месяц, в июне, телеведущую внесли в список террористов и экстремистов. А в октябре объявили в международный розыск.
Помимо лишения свободы, суд запретил Лазаревой* заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания телеведущей или ее экстрадиции.
Адвокат телеведущей Леонид Соловьев, который представлял ее интересы в суде, заявил, что намерен обжаловать приговор и добиться оправдания.
Где живет и скрывается от суда Татьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* живет в Европе с 2016 года, а после начала специальной военной операции на Украине больше в Россию не возвращалась. При этом с самого начала СВО она не прекращала критиковать российские власти. В середине 2022 года Минюст включил актрису в перечень иноагентов.
В качестве постоянного места жительства артистка выбрала Испанию. И несмотря на описанные ею проблемы с банковскими счетами у российских граждан, продолжает находиться там. Не так давно она рассказала, что мечтает вернуться в Россию.
Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь. Естественно, вернусь. Я хочу этого и мечтаю.
Татьяна Лазарева*
Ведущая пожаловалась на трудности с ассимиляцией в новой стране. Однако она допустила, что никогда не сможет вернуться в Россию из-за приговора по делу об оправдании терроризма.
Чем зарабатывает на жизнь
После того, как ведущую признали иноагентом, у нее не осталось возможности зарабатывать в России. Поэтому основным заработком, судя по всему, в Испании для нее осталась некая ежемесячная квиз-вечеринка «Ужин со смыслом», которую она организовала и начала проводить еще в 2017 году.
По ее словам, проводя вечеринку раз в месяц, ей удается заработать две-три тысячи евро. Кроме того, артистка рассказала, что зарабатывает еще до полутора тысяч евро на денежных вкладах.
Семья
До недавнего времени Татьяна Лазарева* была в браке с телеведущим и юмористом Михаилом Шацем**. Однако еще с 2018 году в СМИ появлялась информация о возможном разрыве отношений артистов. А в январе 2024 года телеведущая сообщила, что официально развелась с Шацем**. В своем сообщении знаменитость намекнула на то, что в семье в последнее время был серьезный разлад. Чуть позже артистка рассказала, что муж был для нее самым близким человеком, но отношения испортились.
«Потому что предал и бросил. <…> А зачем мне такой человек? Не нужен», — объяснила Лазарева* причину развода.
У Лазаревой* и Шаца** две общие дочери — 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина. Кроме этого, у телеведущей есть 29-летний внебрачный сын Степан. Старшие дети живут сейчас в Лиссабоне, а младшая дочь учится в Англии.
* Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Михаил Шац внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.