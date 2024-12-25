Получила по заслугам. За что суд приговорил Татьяну Лазареву к 6,5 года колонии?

Во вторник, 24 декабря, 2-ой Западный окружной военный суд приговорил актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* к 6,5 года лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Сейчас актриса находится за границей, поэтому приговор вынесли заочно.

«Лазаревой* назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе суда. За что осудили Лазареву* В августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов телеведущая одобрила террористические атаки украинских военных в России.

Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и… вы знаете, это ужасно, но я радуюсь. Татьяна Лазарева*

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

Помимо лишения свободы, суд запретил Лазаревой* заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания телеведущей или ее экстрадиции. Адвокат телеведущей Леонид Соловьев, который представлял ее интересы в суде, заявил, что намерен обжаловать приговор и добиться оправдания. Где живет и скрывается от суда Татьяна Лазарева* Татьяна Лазарева* живет в Европе с 2016 года, а после начала специальной военной операции на Украине больше в Россию не возвращалась. При этом с самого начала СВО она не прекращала критиковать российские власти. В середине 2022 года Минюст включил актрису в перечень иноагентов. В качестве постоянного места жительства артистка выбрала Испанию. И несмотря на описанные ею проблемы с банковскими счетами у российских граждан, продолжает находиться там. Не так давно она рассказала, что мечтает вернуться в Россию.

Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь. Естественно, вернусь. Я хочу этого и мечтаю. Татьяна Лазарева*

Ведущая пожаловалась на трудности с ассимиляцией в новой стране. Однако она допустила, что никогда не сможет вернуться в Россию из-за приговора по делу об оправдании терроризма. Чем зарабатывает на жизнь После того, как ведущую признали иноагентом, у нее не осталось возможности зарабатывать в России. Поэтому основным заработком, судя по всему, в Испании для нее осталась некая ежемесячная квиз-вечеринка «Ужин со смыслом», которую она организовала и начала проводить еще в 2017 году.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, проводя вечеринку раз в месяц, ей удается заработать две-три тысячи евро. Кроме того, артистка рассказала, что зарабатывает еще до полутора тысяч евро на денежных вкладах.

Семья До недавнего времени Татьяна Лазарева* была в браке с телеведущим и юмористом Михаилом Шацем**. Однако еще с 2018 году в СМИ появлялась информация о возможном разрыве отношений артистов. А в январе 2024 года телеведущая сообщила, что официально развелась с Шацем**. В своем сообщении знаменитость намекнула на то, что в семье в последнее время был серьезный разлад. Чуть позже артистка рассказала, что муж был для нее самым близким человеком, но отношения испортились.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press 1/2 Фото: Шац** и Лазарева* с детьми / РИА «Новости» 2/2

«Потому что предал и бросил. <…> А зачем мне такой человек? Не нужен», — объяснила Лазарева* причину развода. У Лазаревой* и Шаца** две общие дочери — 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина. Кроме этого, у телеведущей есть 29-летний внебрачный сын Степан. Старшие дети живут сейчас в Лиссабоне, а младшая дочь учится в Англии.

* Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Михаил Шац внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.