Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

В России объявили в международный розыск телеведущую Татьяну Лазареву*. Решение приняли в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Лазарева* объявлена в международный розыск», — указано в материалах.

Телеведущая долгое время проживает за пределами России.

Этим летом Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Лазареву* на два месяца. Ее обвинили в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании. Она заявила в соцсетях, что радуется сообщениям об атаках дронов ВСУ на российские города.

В сентябре телеведущая пожаловалась, что не может работать из-за статуса иноагента, назвав это решение дискриминацией.

В этот реестр попал и ее бывший муж — телеведущий Михаил Шац*, которого этим летом суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за публикации в соцсетях без соответствующей маркировки. В России пополнился и перечень террористов и экстремистов, в который включили активистку Залину Маршенкулову*, сообщили «Известия».

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.