Беглую телеведущую Лазареву включили в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов
Признанную иноагентом телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
Ранее против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и объявили в розыск.
Сбежавшая из России телеведущая не раз позволяла себе антироссийские заявления. В одном из интервью она фактически оправдывала атаки беспилотников на российские города.
В реестр физических лиц — иностранных агентов ее включили в июне 2022 года на основании ведения политической деятельности, которую оплачивали украинские власти.
Также в реестр террористов и экстремистов внесли Грузинский национальный легион**.
*Татьяна Лазарева признана иноагентом в России.
**Признан террористической организацией в РФ.